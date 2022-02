Los estudiantes universitarios y terciarios que viven en la zona sur de Comodoro Rivadavia solo reciben 40 pasajes al mes y no les alcanza para hacer cuatro viajes por día durante todo el mes. Impulsan dos alternativas para que los estudiantes, docentes y auxiliares no deban pagar los pasajes hasta las escuelas o universidad. Además, hay problemas que presenta la página del TEG.

Estudiantes alertan que el cupo de pasajes del TEG no alcanza

El comienzo del ciclo lectivo presenta diferentes particularidades en Chubut. Por un lado, los docentes de los niveles inicial, primario y secundario ya anunciaron que no comenzarán con las clases debido a que consideraron insuficiente la oferta del Gobierno provincial. Otra circunstancia, con el retorno de la presencialidad, es la vuelta del Transporte Educativo Gratuito (TEG). Los estudiantes, docentes y auxiliares de la educación solo reciben 40 viajes para cubrir el mes y, en la mayoría de los casos, solo alcanza para cubrir una semana y media en viajes. La situación se viene repitiendo desde 2019 y se buscan soluciones.

En la presentación del protocolo de aulas seguras, los estudiantes presentaron dos alternativas a la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco, para que la comunidad educativa universitaria no sufra los altos costos de viajar todos los días en el transporte público.

En diálogo con El Patagónico, Matías Silvera, presidente de la Federación Universitaria Patagónica (FUP), explicó que una de las alternativas es implementar el servicio que usa en Buenos Aires donde los usuarios pagan un pasaje y si hacen conexión, en un determinado lapso, con otro transporte público, solo abonan el primero. Es decir, pagan un pasaje, pero viajan dos veces. Esto ayudaría a que los estudiantes, docentes y auxiliares puedan extender sus pasajes cargados en la tarjeta. “Si se avanza en ese tema, tenemos que hacer una combinación en las tarjetas y en el sistema de SUBE. Es posible porque en otros puntos del país se cumple”, afirmó Silvera.

Otra posible solución es que líneas como la 1, 12 o 2 que reúnen a una cantidad importante de pasajeros en Comodoro Rivadavia, puedan hacer un recorrido hasta la Universidad. “Así como hay líneas que llegan hasta el Colegio Deán Funes, el Colegio Biología Marina (en Kilómetro 3) o ciertos lugares puntales de la zona norte, podemos orquestar una línea que llegue hasta la Universidad”, aseguró el dirigente estudiantil.

“La 5 Universidad es una línea con una frecuencia muy corta y no llega a todos los barrios de la zona sur. Por ejemplo, una persona que vive en Las Flores se tiene que bajar en Rivadavia y Alem y caminar. La ciudad no es insegura, pero no es lo mismo caminar de noche que caminar de día por los barrios”, contrastó.

MESA DE DIALOGO

Los estudiantes esperan respuestas de las autoridades de la casa de altos estudios. Se implementó una mesa de diálogo para que se pueda avanzar en estos problemas que aquejan a la comunidad educativa. “Nosotros hemos juntado firmas, redactado proyectos y nos hemos reunido con concejales que están interesados en el proyecto, lo que nos permitió lograr determinadas cuestiones. Son cuestiones que están por fuera del ámbito universitario y que deben ser gestionadas por la rectora”, afirmó Silvera.

La situación del TEG preocupa a los estudiantes porque desde que se anunció su vuelta, la página ha presentado errores y solo unos pocos han logrado gestionar sus pasajes.

“Estamos dialogando con las autoridades sobre las propuestas y vamos a ver qué gestiones puede avanzar la rectora. En caso que no tengamos respuesta vamos a ver cómo avanzamos nosotros. Es importante que las autoridades acompañen estos reclamos porque estamos hablando de Educación, no estamos hablando de cualquier cosa”, destacó el presidente de la FUP.