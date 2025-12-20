Estudiantes también ganó el Trofeo de Campeones

Con dos goles de Alario derrotó 2-1 a Platense, que había abierto el marcador a través de Zapiola. El partido se jugó en San Nicolás.

Estudiantes de La Plata venció este sábado 2-1 a Platense y ganó el Trofeo de Campeones del fútbol argentino.

El partido, que se jugó en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Franco Zapiola había puesto en ventaja al “Calamar”, pero Lucas Alario, que ingresó en el segundo tiempo, marcó los dos goles que le dieron al “Pincha” una nueva estrella -suma 12 a nivel nacional- y así Estudiantes conquistó el Trofeo de Campeones, título número 19 de su historia.

La primera etapa apenas y tuvo acercamientos, más no ocasiones claras de gol. Sin luces, Estudiantes e acercó más a la apertura del marcador con algunas buenas intervenciones de Edwuin Cetré desde mediana distancia, aunque ninguna oportunidad que rompiera los planes de Platense.

El segundo tiempo tuvo otra tónica, y ni bien comenzado el complemento se adelantó el “Calamar”. Es que, con un tremendo derechazo desde la boca del área para conectar el rebote de un saque lateral, Franco Zapiola venció a Fernando Muslera y rompió el cero de Estudiantes.

Media hora más tarde llegó el empate: el ingresado desde el banco Lucas Alario conectó el cabezazo de Fabricio Pérez, e igualó la final. Cuando parecía que todo se definiría en tiempo extra, nuevamente el ex River y otra vez desde un centro, ahora conectando un córner de Cetré, Estudiantes se adelantó agónicamente y superó a Platense por el Trofeo de Campeones.

Con este resultado, el “Pincha” se quedó con el Trofeo de Campeones y disputará la Supercopa Internacional contra el campeón de Liga (Rosario Central) y la Supercopa Argentina contra el ganador de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia de Mendoza). Platense, por su parte, perdió la chance de bicampeonar por la final que le ganó a Huracán en el torneo Apertura.