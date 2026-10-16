En su regreso a las semifinales de América tras 17 años, el León fue superior al campeón vigente, le copó la parada en La Plata, pero no logró traducir la superioridad en el marcador. La revancha será en Brasil la próxima semana.

Estudiantes vs Flamengo: igualaron 0-0 en La Plata y la clasificación a la final

Estudiantes de La Plata hizo sentir toda la mística del UNO y acorraló al Flamengo. No obstante, todo terminó como empezó: empataron 0-0 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Con este resultado, la llave quedó abierta. El pasaje a la final se resolverá el próximo jueves 22 de octubre en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, donde el Pincha buscará escribir otra gloriosa página en su historia copera frente al gigante brasileño.

Estudiantes empujó, pero no rompió el cero en el primer tiempo

En su regreso a las semifinales de América tras 17 años, el Pincha impuso condiciones en UNO, acumuló chances de gol, pero se fue al descanso igualando 0-0 frente al campeón vigente.

Con el correr de los minutos, el León arrinconó a la visita mediante la pelota parada y el desequilibrio por las bandas. El arquero ex-Boca Agustín Rossi se convirtió en la gran figura del Mengão al responder con solvencia frente a los remates de Baltasar Rodríguez, Santiago Núñez y un picante Joaquín Tobio Burgos.

Por su parte, el central Léo Pereira y el lateral Emerson Royal tuvieron intervenciones providenciales en el área brasileña para bloquear múltiples disparos que olían a apertura, frustrando los intentos de Guido Carrillo y Palacios.

Pese a los intentos y al empuje, Estudiantes no pudo romper el cero y se fue con un empate parcial al descanso.

Todo terminó 0-0: Estudiantes y Flamengo no se sacaron diferencias

Estudiantes mantuvo el dominio territorial y la iniciativa ante un Flamengo replegado que sufrió los embates del conjunto platense, pero que resistió un 0-0 que se definirá en Brasil.

El complemento arrancó con la misma

tónica con la que se cerró la primera mitad: un León incisivo que acumuló aproximaciones en los pies de Eros Mancuso, Tiago Palacios y Santiago Núñez

La gran polémica de la noche se vivió a los 18 minutos, cuando Lucas Paquetá le propinó un evidente codazo a Lucas Piovi. El árbitro paraguayo Juan Benítez sancionó la infracción y amonestó al mediocampista brasileño, desatando el reclamo furioso de todo Estudiantes que exigía la tarjeta roja directa.

Finalmente, y pese a la cantidad de llegadas que tuvo el equipo argentino, no pudo romper el cero y la semifinal quedó más que abierta: todo se definirá la próxima semana en el Maracaná.