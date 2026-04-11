El hecho ocurrió este sábado por la mañana en Rivadavia y Pastor Schneider. El conductor no tenía documentación y su moto fue secuestrada.

Evadió un control, atropelló a una mujer y se negó al test

Un motociclista protagonizó un accidente este sábado por la mañana tras intentar evadir un control vehicular en la esquina de la avenida Rivadavia y calle Pastor Schneider.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6:30, cuando el conductor de una motocicleta que circulaba por la avenida intentó esquivar el operativo de tránsito y darse a la fuga. En esa maniobra, embistió a una mujer que cruzaba por la arteria.

Como consecuencia del impacto, ambos cayeron al suelo y manifestaron dolencias, por lo que se solicitó la presencia de personal médico. Tras una primera asistencia en el lugar, se dispuso el traslado de ambos al hospital local para una evaluación más exhaustiva.

Al verificar la situación del rodado, se constató que el conductor no contaba con la documentación correspondiente, por lo que la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición del Tribunal de Faltas N° 2. Asimismo, se labró el acta de infracción pertinente.

Por otra parte, personal de tránsito intentó realizar el test de alcoholemia al motociclista, pero este se negó a someterse al control.