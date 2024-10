Evangelina Thomas: "me encanta que se haga esta fiesta del deporte"

La atleta argentina especializada en 1500 y 800 metros llanos Evangelina Lujan Thomas, más conocida como “Vanshi”, estuvo visitando este sábado la Expo Deportes 2024.

La Embajadora Deportiva de la ciudad de Trelew, con respecto al evento que se desarrolla en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, puntualizó. “La verdad que le quiero agradecer a la gente de Comodoro por la invitación a la Expo Deportes que se hace cada dos años, es increíble esta quinta edición de la Expo Deportes, nunca pensé en encontrarme con esta dimensión de gente de diferentes lugares, sobre todo los stands que estuve recorriendo. Desde que llegué no paré de recibir mucho cariño y mucho amor”.

“Me encanta que se haga esta fiesta del deporte, que también en Comodoro nos haya reencontrado con varios deportistas nacional, internacional, de poder dar una charla y que conozcan un poco nuestra historia, lo que hemos logrado, y es maravilloso”, sostuvo.

En 2007 “Vanshi” fue reconocida por el Diario Clarín con el “Premio Revelación Clarín” que luce las figuras más destacadas del deporte argentino, recordando que su primer título de campeona nacional en los 800 metros lo consiguió por primera vez a los 16 años en Concepción del Uruguay. La atleta trelewense disputó una final en el Mundial de Atletismo de menores y sumó varias participaciones en Campeonatos Sudamericanos, también en torneos panamericanos de Triatlón.

“Debo recalcar este trabajo que hizo toda la gente de Comodoro y que hace para seguir nutriendo el deporte porque es base donde se debe trabajar el equipo, me encanta. Gracias a Comodoro, los quiero mucho, siempre es un placer venir, me ha tocado venir a competencias y ahora me toca venir en un rol más social, es increíble. Felicitarlos por todos los eventos que hacen, no paró de correr gente por todos lados en la Expo. Y como vengo de la actividad física, quiero invitarlos a realizar una actividad física, a mí el deporte me cambió la vida”, dijo por último “Vanshi” Tomas.