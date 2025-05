Evitó el abuso con cigarrillos y una serie de Netflix

El sorprendente hecho tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe cuando una vecina del barrio advirtió por el grupo de WhatsApp que un ladrón había entrado a su casa y le robó, dándose luego a la fuga por los techos.

Sin embargo, minutos después el mismo sujeto ingresó a otra vivienda, pero allí se abalanzó sobre la dueña e intento abusarla.

"Eran las 6:45 de la mañana. Veo un hombre que entra por mi ventana y se me abalanza, me tapa la boca y me dice ´no grites porque te hago boleta´. Me empezó a besar, me decía ´dame un beso´. Yo dije ´soné acá´", contó la víctima.

En medio de la brutal escena, la mujer le pidió que no hiciera nada: "Le dije que tenía hijos, que podía ser su madre".

La escena cambió rotundamente cuando la mujer le preguntó por qué robaba y es ahí cuando el ladrón le respondió que no tenía trabajo y que su mamá tenía leucemia.

"Le ofrecí un café, pan con queso, una gaseosa. Me pidió un cigarrillo. Le pregunté si quería ver algo en Netflix. Le puse una serie y se quedó dormido", detalló.

Mientras el sujeto descansaba, la víctima aprovechó y envió al mismo grupo vecinal un mensaje de alerta sobre la situación que estaba viviendo, por lo que se dio aviso a la Policía.

"Le dije que la Policía no se iba a ir, que lo podía llevar al médico y hacerme pasar como su madre. Lo convencí para que se cambie. Salimos juntos, abrazados y caminamos una cuadra y media", contó.

Sin embargo, en medio del plan, ideado entre los vecinos, los agentes policiales lograron detener al agresor, quien fue trasladado hasta la Comisaría 1°.