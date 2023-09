Ex de Fátima Florez: "Su carrera me costó cuatro stents y dos by pass"

Norberto Marcos, el ex de la humorista Fátima Florez -quien actualmente está de novia con el candidato presidencial Javier Milei- rompió el silencio y afirmó que "su carrera me costó cuatro stents y dos by pass”, en lo que podría ser interpretado como un pase de factura.

La palabra de Marcos, su ex y productor artístico, era muy buscada por los medios ya que estuvieron juntos más de 22 años. En esas dos décadas, el productor y la artista realizaron muchas giras por el país.

En el programa Socios del Espectáculo, el mánager contó cómo se siente tras la ruptura no sólo amorosa sino también laboral.

El conductor del ciclo, Adrián Pallares, comentó que Marcos “está triste, está difícil su situación anímica, más que nada" pero que "todo lo que tenga que ver con los papeles lo estarían ordenando" y que "lo que tiene que ver con los derechos de autor, es irrenunciable. Si él es el autor del espectáculo, va a poder seguir cobrando lo que tenga que cobrar”.

Por su parte, Rodrigo Lussich procedió a leer el chat que estaba en pantalla con los textuales de Marcos: “No fue nada fácil, siempre la cuidé. Y me costó cuatro stents y dos bypass. Si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima, es porque más allá del indiscutible gran talento de ella, tan mal no se hicieron las cosas”.

"El subtexto que uno puede agregarle a eso, es 'di mi salud por ella y ella así me pagó'”, concluyó Pallares analizando el mensaje que les envió Norberto Marcos.

LA COMPLEJA DIVISION DE BIENES

Como en cualquier ruptura, Fátima y Norberto deberán hacer una división de bienes ante la Justicia, ya que el productor no solo era su pareja, sino que también se desempeñaba como su socio comercial y representante, por lo que se encargaba de manejar su carrera artística y las finanzas.

Según se refirió, "Norberto Marcos se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a nombre de ella. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo, tonto”.

Otro tema conflictivo es que Norberto tiene los derechos de los personajes y los shows de Fátima, por lo que tendría una herramienta para negociar. “Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, se advirtió.