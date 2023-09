Exempleada de Shakira: "Ha maltratado mucho"

En el programa Intrusos (América), la conductora Florencia de la V entrevistó a Cristina Cárdenas, una exempleada de Shakira que habló desde Madrid y realizó duras críticas sobre la cantante colombiana. “Será un ángel para las personas que ayude y se porte bien; y un demonio para las personas con las que no se ha portado bien y de las que yo soy testigo”, aseguró.

Durante la charla, la señora relató una polémica cláusula que la artista pone a los extras que participan en los rodajes de sus videoclips: “Yo conozco a una persona que por contrato pone que los figurantes cuando ella pase se den la vuelta, mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos, yo estoy dando voz a los figurantes”.

Además, aclaró que la intérprete “no me hizo nada personalmente”, pero sí a los extras que ella tuvo bajo su responsabilidad por ser la jefa o encargada de esa sección. “Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared”, señaló.

Luego agregó: “Aceptamos que se nos quiten los móviles. Pobrecitos (los figurantes), tantas horas, aburridos y sin móviles. Es para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas, pasa la excentricidad”.

Además, Cristina se refirió a los algunos de los pedidos que suele realizar Shakira: “Ella pide frutas extrañísimas que cuesta mucho encontrarlas, o unas mermeladas súper extrañas, agua de lluvia japonesa Fiji”, enumeró. Y manifestó que la cantante solía llevar a sus hijos al rodaje y se generaba una situación incómoda para todos: “Los niños andaban corriendo por ahí, ella atrás de los niños, y los figurantes de cara a la pared durante horas”.

También, Cárdenas reveló que hay algunos testigos más, como una bailarina que recientemente se animó a contar en la televisión española que Shakira la había maltratado, pero que hay otras personas que no hablan porque tienen miedo de que después no las vuelvan a contratar.

Luego, aprovechó para hablar de su relación con Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos: “Esta mujer no es clara, encima se mete con la familia de Piqué cuando sus suegros le criaron los hijos”. Además, manifestó: “Ya le hizo cinco canciones a Piqué, Shakira miente en todo”.

También opinó que el exjugador de fútbol no le fue infiel con Clara Chia, sino que supuestamente ya estaba separado de la cantante de antes: “Cinco meses antes, Gerard la deja, pero ella no lo acepta. Le pide ayuda a su suegra, pero ella le contesta que no porque cuando se conocieron, él ya tenía novia”. Por último, culpó a la artista por la separación: “Shakira está todo el día encerrada en su estudio, el hombre aguantó 12 años”.