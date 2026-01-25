Fabrizio Maggini ganó la primera final del TC Mouras

Se quedó este domingo en La Plata con la victoria por el inicio de la temporada. El podio lo completaron Nicolás Jaime y Santino Ortiz.

El piloto mendocino Fabrizio Maggini, con Ford, se quedó este domingo con la primera fecha del TC Mouras, que se corrió en el autódromo de La Plata.

Pura alegría para una vieja familia ligada al automovilismo, que este año decidieron dar el gran paso hacia el TC y subieron al menor de los Maggini, a Fabrizio, un joven piloto nacido en Tupungato al Ford que había dejado vacante Tomás Ricciardi en el RUS MED Team para encarar todo el año dentro de la categorìa, y el primer resultado fue enorme, que compensó toda la inversión y el deseo familiar.

Fabrizio Maggini se recibió de ganador en las mismísima primera fecha de la categoría y se llevó una carrera que fue luchada hasta la última curva. El mendocino supo controlar pero como si contara con una gran experiencia, a Nicolás Jaime y a Santino Ortiz, que con ambos Dodge querían capturar la punta. y llegaron en ese orden, detrás del joven de Tupungato, informó la ACTC.

Cuarto arribó Francisco Luengo, con Chevrolet y quinto, Esteban Luna con Ford, todos en la fecha inicial de la categoría que se corrió en el autódromo Roberto Mouras.

"Estoy muy feliz, por el equipo y por mi familia, que encaró este proyecto a futuro pensando en estar dentro de los diez en las primeras carreras. El auto es muy bueno y tiene un gran potencial que me dejó defenderme de los pilotos que venìan detràs de mí tratando de pasarme. Es un buen arranque", expresó el ganador de la primera fecha.

La próxima fecha del TC Mouras será el 22 de febrero, nuevamente en el autódromo platense, esta vez, junto a las TC Pick Up.