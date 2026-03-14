Facundo Aldrighetti piso fuerte en la clasificación del TRV6

El piloto rionegrino se quedó este sábado con el mejor tiempo en el Callejero Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

El 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina disputó la primera clasificación del año en el circuito Callejero Parque de la Ciudad, epicentro de la 1º fecha del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA Turboclean”, donde el campeón argentino del Top Race V6 Facundo Aldrighetti logró la primera pole de la temporada y la Nº10 en la categoría.

El piloto de Villa Regina, Río Negro, con el Chevrolet Cruze #1 del Halcón Motorsport marcó un tiempo de 1m10s430/1000 a una velocidad promedio de 128.246 km/h. En el segundo puesto quedó el subcampeón argentino 2025, Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 a 397/1000, sellando el “1-2” para el equipo de Fabián Colombini. Buen desempeño de Nereo Queijeiro, que regresa a la categoría con el Fiat Cronos #105 del Octanos Competición, al terminar tercero en el clasificador a 836/1000 de Aldrighetti.

Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición) y Julián Ramos (Lexus #54 – JLS Motorsport – Corsi Sport) completaron los cinco mejores de la “qualy”.

Christian Vallejo (Mercedes-Benz #77 – IBBA Racing), Roberto Lobay (Chevrolet Cruze #28 – LFB Racing Team), Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición), Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición), Federico Montans (Lexus #26 – JM Motorsport) y Ayrton Gardoqui (Fiat Cronos #22 – Octanos Competición).

La actividad para el 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina continuará este domingo con el “warm-up” a las 11:35 para luego continuar con la final que tendrá una duración de 25 minutos más una vuelta. Todas las alternativas las podrán seguir por TyC Sports y TyC Sports Play con el equipo periodístico de Carburando.