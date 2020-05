El escándalo por la estafa piramidal de una empresa que vende un producto de cosmética continúa generando polémica y enojos entre las famosas que estarían involucradas en la red. A través de agravios y bajezas, criticaron a los medios y a quienes advirtieron en las redes sociales sobre el mecanismo de atracción y estafa de este tipo de sistemas.

Después del descargo de Cinthia Fernández, quien arremetió contra la China Suárez por usar productos de otras marcas, Silvina Escudero, Sofía Zámolo, Coki Ramírez y Nai Awada explotaron en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, Silvina Escudero se mostró usando la máquina facial mientras miraba a cámara y expresaba: “A buen entendedor, pocas palabras, la realidad es esa. No hay que escuchar las pavadas que dicen sin ningún tipo de fundamento porque nada más alejado a la realidad”.

Sofía Zámolo se limitó a compartir una frase sobre las críticas diciendo que “son hijas del resentimiento y la debilidad. No llegan de personas satisfechas y realizadas, sino de personas que quieren lograr lo que tu lograste, pero no se sienten capaces”.

Misma frase le “robó” Nai Awada tras una catarata de historias haciendo un descargo. Sin embargo, en medio de sus palabras, admitió que se trata de “un negocio para hacer plata” y que consta en “invitar amigas”. Basó su defensa en que la empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York y reiteró que no era necesario hacer una inversión de base.

“Si vos querés entrara en el negocio, no tenés que invertir nada. Te están mintiendo […] No te piden ninguna inversión, conozco una chica que no tenía plata. Hizo el negocio para ganar plata, para hacerse un sueldo por mes, no invirtió en una maquina, obvio vas metiendo gente, te van metiendo, es una oportunidad de trabajo, nadie te va a cagar”, aseguró.

“No van a tener una empresa en la bolsa de Nueva York que estafe”, supuso Nai en sus historias y mencionó que “esto es depende quién te meta”. “Si mañana meto a una amiga ninguna tiene que invertir nada. Acá nadie estafa a nadie”, reiteró y admitió su propia actitud: “Cuando empecé se los ofrecí a mis amigas para ganar unos mangos extras”.

Coki Ramírez respondió a un tuit de RatingCero.com asegurando que lo publicado en la nota “es erróneo” y “no es Información”: “La empresa no es piramidal y los productos no son lo que publican acá. Se meten con el laburo de la gente y una empresa que cotiza en bolsa ¡Hay que informarse!”, tuiteó. Las respuestas de los usuarios al tuit no fueron del todo alentadoras para Coki.

Hasta el momento, la única que admitió haber formado parte y haber investigado sobre la empresa fue Malena Narvay, quien aclaró a través de su Twitter que una persona de confianza la invitó a integrarse al negocio y tras enterarse de la estafa decidió borrar todas sus publicaciones y salir de la red.

“Quiero aclarar por lo de las máquinas de la piel: Estuve una semana ahí. La persona que me metió era de confianza y confié porque cuando lo usé la piel se sentía suave entonces lo creí. Mis seguidores me avisaron q era una estafa e investigué. Por eso dejé de publicar y borré todo”, admitió la joven.

Y agregó: “De hecho me enojé bastante cuando me enteré. Al parecer el producto no sirve. No quise cobrar nada de esta acción de redes y devolví el producto. Me parece importante avisar porque si bien sólo estuve días igualmente estuve y es importante que lo sepan”.