Fátima Flórez le debe plata a su elenco por shows en Estados Unidos

En LAM, el panelista Pepe Ochoa sostuvo que hay una deuda de 20.000 dólares y que acusan a la ex de Javier Milei de "estafa".

Este viernes, en LAM arrancaron con un enigmático de la mano de Pepe Ochoa, que terminó relacionado con Fátima Florez y una supuesta estaba a su elenco en Estados Unidos.

"Nos estafaron olímpicamente, hicieron tres shows, no le pagaron a nadie y ahora andan por... como si nada hubiese pasado", expresó el también participante del Cantando 2024 con su teléfono en la mano leyendo el mensaje que le mandaron.

Y agregó: "Dejaron todas nuestras pertenencias en el teatro, las cuales no libera el propio teatro porque la productora y esta artista le deben al día de hoy 20.000 dólares".

"Tienen todo el vestuario y nuestras cosas personales como garantía", expresó Pepe. "Ni siquiera nos contestan el teléfono", sumó Yanina indicándole a Pepe que leyera todo.

"Nos cancelaron la mitad de los shows que teníamos firmados por contratos, se borraron sin pagarnos la última semana de ensayo", continuó la "suricata" como lo llaman en el programa.

Acto seguido, resaltó: "ensayaron cuatro semanas y pagaron tres y dijeron ‘te vamos a pagar ni bien empecemos las funciones; te liquidamos la última semana de ensayo’, pues no pasó”.

"Esta persona nos dijo no hay más plata, se pagó hasta donde se pudo" y cerró: “La persona que me está escribiendo dijo que no había más plata, y lo que pasa es lo siguiente: el productor, por un lado, les dijo a los bailarines algo, y a la figura otra cosa, entonces estas personas van a ir contra la figura porque dijo, en su momento, ‘yo puse la plata’”.

En cuanto a la situación de la actriz, expuso: “Fátima en este momento está en Los Ángeles con el productor que firmó todos los contratos con los bailarines. El teatro tiene todos sus vestuarios, que ella también usa en shows de Argentina".