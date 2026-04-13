Federico Pritchard, Hugo González y Jorge Altuna se impusieron en el Tiro Práctico

Se quedaron con el primer puesto este domingo por el inicio del ránking en instalaciones del Círculo de Caza Mayor General Lagos.

Este domingo, 28 tiradores deportivos fueron recibidos por una hermosa y algo fresca mañana para disputar la primera fecha del ránking 2026 de tiro Práctico en las instalaciones del Círculo de Caza Mayor General Lagos, donde los ganadores fueron Federico Pritchard, Hugo González y Jorge Luis Altuna.

Lamentablemente la fecha de marzo tuvo que suspenderse por mal clima, así que un domingo así fue para beneplácito, tanto de participantes como organizadores y la ansiedad pasó al olvido para disfrutar de un excelente evento que tuvo distintos condimentos.

Como todos los años se dio la inauguración formal al ránking 2026 de la modalidad federada Tiro Práctico con seis etapas dispuestas en el campo de tiro con diversos desafíos para que cada deportista utilizara su ingenio para resolverlas junto a sus armas de grueso calibre.

Numerosos tiradores visitantes de Puerto Madryn y Trelew vinieron a sumar calidad al evento. Los representantes del Instituto Nacional de Oficiales de Campo, Ricardo Larrañaga y Horacio Turconi arribaron al Círculo de Caza Mayor para terminar de certificar a los flamantes oficiales de campo Ignacio Lecumberri y Diego Barros. Estas certificaciones ampliarán los horizontes organizativos para tener eventos más grandes que atraigan a deportistas externos, además de sumar puntos para los oficiales de campo. En este sentido las conversaciones de Jorge Alí con el mencionado organismo fueron claves para destrabar un situación que venía aletargada por años.

Con 121 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear etapas de diversa complejidad separados en 5 divisiones: “Producción”, “Producción Optics”, “Estándar”, “Open” y la novedosa “Optics” similar a Estándar pero en calibre menor y miras de punto rojo. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores y “Optics” contempla las mismas armas que Producción pero con miras de punto rojo. Aquí se observó un notorio crecimiento con respecto al año pasado ya que compitieron 5 tiradores, mientras que Estándar contó con un único representante como es Luis Pereyra. Algo similar ocurrió con “Optics” con Ricardo Larrañaga como participante. Si bien nos tuvieron competencia, ambos culminaron con éxito la totalidad de los desafíos presentados en el renovado campo de tiro.

A diferencia de otras oportunidades, la división más compleja, no solo estuvo presente, sino que además contó con la participación femenina de la madrynense María Adela Patitucci que compitió contra nuestro representante local Jorge Luis Altuna.

Durante los dos años pasados, los eventos venían creciendo en tamaño y calidad, reduciéndose un poco durante el 2024 pero desde el 2025 se volvió con la idea de las seis etapas mínimas, manteniéndose la calidad de las etapas, las cuales fueron muy bien armadas y diseñadas con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Si bien los desempeños de los tiradores mostraron altibajos típicos de un inicio de ranking a posteriori del receso de verano, se vieron muchas pinceladas de talento en el grupo, tanto de los veteranos, como de los más nuevos que llevan muy poco en la competencia o directamente debutaron en esta. En la división “Producción”, la sorpresa del día fue el Senior Federico Pritchard que le compitió de igual a igual con el ascendente Kevin Purtscher, logrando un firme primer puesto en la división de mayor participación.

En el rango del 80% se agruparon José Barbetta, Diego Kraser, Cristian Mateos y el Super Senior Erito Dos Santos. Fue el grupo más competitivo donde Barbetta parece haber adquirido la regularidad que le faltó durante el año pasado al igual que Kraser.

Cristian Mateos tampoco desentonó y quedó a pasitos de Kraser. El mejor de los Super Seniors fue Erito Dos Santos en el puesto seis. Hubo algunos duelos muy interesantes y entre los que rondaron más del 70% Diego barros se las vio muy difíciles contra Jorge Alí que al final lo superaría por casi el 3% y un poco más a Darío Vázquez.

Misma situación se vio entre el grupo de Lucas Devoto, Franco Rivero, Ignacio Lecumberri y el reaparecido Enrique Pritchard aunque ellos no estuvieron tan precisos y regulares, todos esbozaron buen desempeño.

Allí Lucas Devoto logró una leve ventaja de menos del 1% sobre Rivero. Ambos, igualmente, mostraron un gran crecimiento con respecto al año pasado. Muy triste lo vivido por Benjamín Cusumano que sigue insistiendo el priorizar la velocidad por sobre la precisión. Una mala maniobra al fin de la última etapa lo terminó dejando fuera de la fecha. Igualmente mostró entereza ante la situación. Se espera que haya aprendido del error para salir adelante en la fecha de mayo.

Por el lado de la división “Producción Optics” no hubo tanta competencia ya que el Super Senior Hugo González sacó bastante ventaja al Senior local Alejandro Lucero que le siguió al 87,66%, más pensando en la organización del evento que en ganar. El Junior Francisco Altura alternó excelentes etapas con otras para el olvido al trabársele el arma en un momento crítico que le restó muchos puntos. Igualmente se lo vio muy ágil y resolutivo, previendo estrategias muy buenas para resolver los desafíos propuestos. De seguir así, seguramente será un deportista de elite.

jorge luis altuna2

Nada mal la participación del Super Senior Carlos Relly que quedó detrás de Luis Martinez siendo la primera vez que participa usando una mira de punto rojo.

En la división Open que es la mejor restrictiva por cuanto se permite todo tipo de modificaciones como compensador de gases, calibre mayor en 9 mm, cargadores extendidos y acciones muy livianas hizo su debut local Jorge Luis Altuna. Se lo vio muy preciso y cómodo en este nuevo formato para él. Solo la tuvo a María Adela Petitucci de Puerto Madryn como eventual rival.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al renovado grupo de colaboradores y estos cumplieron con un evento que dejó a todos felices con ganas de levantar el nivel de competencia. Seguramente con las fechas venideras el número de participantes irá en aumento y los nuevos se irán incorporando en un marco de sana competencia.

…………….

RESULTADOS FINALES

DIVISION PRODUCCION

1º Federico Pritchard 100% (S)

2º Kevin Purtscher 92.50

3º José Barbetta 86.12

4º Diego Kraser 84.92

5º Cristian Mateos 83.04

6º Luis Rendón 88.19

7º Erito Dos Santos 80.89 (SS)

8º Diego Barros 80.89

9º Jorge Alí 75.93 (S)

10º Darío Vázquez 73.06

11º Lucas Devoto 69.21

12º Franco Rivero 65.88

13º Ignacio Lecumberri 65.20

14º Enrique Pritchard 65.20 (S)

15º Lucas Colombo 62.97

16º Walter Cardozo 55.92

17º Raúl Ortiz 55.87

18º Sergio Carreño 55.56 (SS)

19º Pablo Cabrera 53.51 (S)

DIVISION PRODUCCION OPTICS

1º Hugo González 100% (SS)

2º Alejandro Lucero 87.66 (S)

3º Francisco Altuna 84.73 (Jr.)

4º Luis Martínez 66.45 (S)

5º Carlos Relly 56.18 (SS)

DIVISION OPEN

1º Jorge Luis Altuna 100%

2º María Adela Patitucci 38.94 (L)

DIVISION ESTÁNDAR

Luis Pereyra 100% (GS)

DIVISION OPTICS

Ricardo Larrañaga 100% (SS)