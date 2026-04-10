El Tiro Práctico da comienzo a su ránking 2026 de diez fechas

Será este domingo desde las 9:30 en instalaciones del Círculo de Caza Mayor “General Lagos”. Serán seis etapas y más de 120 disparos mínimos para completarlas.

Luego del receso de verano, este domingo a partir de las 9:30 volverán a tronar las armas cortas de grueso calibre en las renovadas canchas de Tiro Práctico del Círculo de Caza Mayor General Lagos inaugurándose el ránking 2026 de la especialidad.

Esta vez los incansables colaboradores de Tiro Práctico han preparado un evento de 6 etapas y más de 120 disparos mínimos para completarlas.

Ya durante el año pasado, la intensa actividad estuvo contenida mediante muchas mejoras al campo de tiro, levantándose los parabalas para mayor seguridad y cortaviento. Recientemente se optimizaron las conexiones de internet y mejoras del tendido eléctrico. También se ha mejorado el sistema de inscripción, siendo el mismo 100% digital, situación que libera mucho el trabajo de los organizadores.

El Tiro Práctico contempla pistolas semiautomáticas a partir del calibre 9mm, siendo la división producción la más popular por el momento. En esta división el pasado campeón fue Kevin Purtscher quien logró sacar un poco de ventaja a Luis Rendón. Este año esa polaridad no se verá por cuanto Rendón se ha ido a vivir a la lejana provincia de Salta. Fernando Lago hizo lo propio con el Senior Alejandro Lucero en la división Producción Optics que es parte de las otras divisiones que se vienen haciendo camino como classic y las siempre vigentes estándar y open, así que no será extraño observar estas pistolas, más a sabiendas que tiradores de esas divisiones provenientes de Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Río Gallegos y Pico Truncado suelen comprometer su presencia.

El ránking 2026 que comienza, tendrá 10 fechas de las cuales serán puntuables las 8 mejores. Se espera una nutrida concurrencia luego de la paciente espera de verano, la suspensión por mal clima de marzo, el concurso de Puerto Madryn y la renovada competencia, además de la incorporación de los nuevos cursantes que se incorporarán a este fascinante deporte.

Se recuerda a los tiradores concurrir munidos de la documentación del arma, estar federados con CLU al día.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor apuesta a la competencia con disciplinas federadas y reglamentadas para la proyección de sus socios en el alto desempeño brindándoles una infraestructura renovada y más acorde a las aspiraciones de cada uno.