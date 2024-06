Feinmann le tiró el palo más duro al hijo de Mauro Viale

El periodista fue contundente al referirse a su colega cuando le preguntaron si no quería cruzárselo en los Martín Fierro de radio.

La rivalidad entre Feinmann y Viale está lejos de cesar. Sin pensar en dejar atrás las viejas diferencias, los conocidos periodistas volvieron a dar que hablar en los últimos días tras haberse ausentado de la entrega de los premios Martín Fierro a la radio, habiendo sido ambos nominados.

La versión que más sonaba como la razón de su ausencia a la fiesta organizada por APTRA apuntaba a que ambos habían preferido no ir para no cruzarse en el evento. Sin embargo, Eduardo Feinmann fue quien rompió el silencio, justificando por qué no se había hecho presente y volvió a apuntar contra Jonatan.

El comunicador, que fue ternado en el rubro de “Mejor labor periodística masculina” y en “Programa periodístico matutino diario en AM” por su ciclo de Radio Mitre, Alguien tiene que decirlo, habló sobre los premios y dejó muy en claro que no hay onda con el hijo de Mauro Viale.

“Mi hija se descompuso. Y creo que entre un hijo y el Martín Fierro cualquiera elegiría a su hijo”, admitió Feinmann, a fin de aclarar por qué no había asistido a la entrega de premios. Además, el periodista comunicó que, por suerte, su hija ahora se encuentra bien. “Está impecable”, expresó.

En diálogo con Intrusos, cuando el cronista le preguntó si la verdadera razón de su ausencia había sido con el objetivo de no cruzarse en la gala de los Martín Fierro con Jonatan Viale, Eduardo Feinmann respondió tajante: “¿Mirá si me va a importar eso? No existe”.

Luego, cuando le consultaron si, al igual que Viale, él había hecho una llamada telefónica para saber cuál era el resultado de las ternas en las que él participaba, Feinmann nuevamente fue lapidario: “¿Cómo voy a llamar por teléfono para saber si gano?”.

Al ser consultado sobre sus colegas que ganaron las ternas en las que participaba, expresó: “Haber participado en la terna junto a Jorge Lanata por el mejor programa de radio y con Nelson como Mejor labor periodística, y que me hayan ganado ellos, para mí es un honor. Estar en esas ternas con ellos dos es estar en las grandes ligas”.

Por último, el periodista opinó sobre los premios recibidos por María O’Donell y Alejandro Bercovich, pero sólo se manifestó con un seco “Me parece bárbaro”. Finalmente, Eduardo Feinmann destacó las palabras del comunicador Nelson Castro “en sus tres discursos”.