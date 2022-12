Felipinho: ¿Un brasileño para la Selección?

El impacto que generó Argentina campeón del Mundial Qatar 2022 tiene consecuencias a corto y largo plazo. Con miras a la próxima edición que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, la Albiceleste espera que en el trayecto de tres años y medio sigan apareciendo futbolistas que puedan ser opciones para vestir la camiseta del seleccionado nacional, incluso para prepararlos en los combinados juveniles. Dentro de las promesas que ya asoman en el horizonte, el nombre de Felipe Rodríguez-Gentile resonó en las redes sociales en las últimas semanas.

El joven de 16 años actualmente milita en la categoría Sub-18 del Preston North End de la segunda división de Inglaterra y, más allá de haber nacido en Brasil, sus padres son argentinos lo que le abre la posibilidad en la Albiceleste.

El talentoso delantero respondió una historia de Instagram con dos banderas de Argentina y automáticamente apareció en el radar de los fanáticos que ahora le piden en los comentarios de su perfil que “traiga la cuarta estrella” en referencia a la Copa del Mundo de 2026.

Bajo el apodo de Felipinho, demuestra partido a partido todas sus cualidades ofensivas y en la reciente victoria de su equipo por 6-1 ante el Rotherdam United en la Youth FA Cup anotó cinco de los goles.

El compilado con sus jugadas comenzó a viralizarse en el Internet y allí se puede ver cómo a base de gambetas, potencia y olfato dentro del área coronó una impresionante actuación para llamar la atención de propios y extraños. Con 18 anotaciones en los últimos 10 encuentros, desde Argentina ya lo observan con mayor detalle de cara al futuro.

Ryan Lowe, entrenador del primer plantel del Preston North End, ya avisó que tienen decidido promoverlo en cuanto puedan. “Queremos tenerlo en el equipo. Vendrá y entrenará con nosotros en algún entrenamiento muy pronto, cuando termine la escuela. Es una locura, ¿verdad? Es un talento fantástico y tenemos que seguirlo de cerca, y lo estamos haciendo, por supuesto”, aseguró en charla con Lancs Live.

Y agregó al respecto: “Una vez más, no podemos cegarnos ahora por él y tenemos que restarle un poco de presión, es chico todavía. Pero parece un jugador apasionante para nosotros”. No solo los cibernautas quedaron sorprendidos por Felipinho: medios ingleses como The Sun y The Mirror confirmaron que tanto el Manchester United como el Liverpool enviaron ojeadores para seguir de cerca el progreso del diamante de 16 años.

Algunos de los nombres más jóvenes que aparecieron en las listas de Lionel Scaloni pre Mundial fueron los de Luka Romero (18), Alejandro Garnacho (18) y Matías Soulé (19). En tanto que Federico Gómes Gerth (18) viajó con la Selección al Mundial Qatar 2022 como sparring.

El nexo de Scaloni con los entrenadores de las juveniles es permanente: Pablo Aimar y Diego Placente, quienes dirigen al Sub 17 y Sub 15 respectivamente, elevan informes de las promesas que asoman de manera constante. Lo mismo Javier Mascherano, orientador del Sub 20 que en enero disputará el Sudamericano de Colombia. Todos estos nombres fueron apuntados por el Departamento de Scouting, cada vez más activo. El diálogo resulta fundamental para conformar el proyecto a largo plazo y, con la reciente consagración en la Copa del Mundo, aumentará la cantidad de promesas que buscarán vestir los colores nacionales.