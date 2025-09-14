Ferro derrotó 3-0 a Boxing y está en semifinales de la Región Patagónica

Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia dio un paso más en la Copa Federal Regional Amateur Femenina y se quedó con la llave de cuartos de final ante Atlético Boxing Club. Luego del empate del domingo pasado en Río Gallegos, el conjunto de Km. 5 se hizo fuerte en La Nueva Salitrera, ganó 3 a 0 y jugará una nueva instancia.

Azul Camaño, la figura de la tarde, abrió el partido a los 18’ del primer tiempo cuando aprovechó un rebote de un tiro libre de Tatiana Colisnechenco. A partir de esa conquista, La Maquinita se calmó y empezó a mejorar su rendimiento.

En el entretiempo, el DT Alvino dispuso de unos cambios y entraron Daniela Soto (se ubicó en el mediocampo) y Ailén Joursín (posicionada en el sector derecho del ataque). Y la delantera terminó siendo determinante porque, con su empuje y potencia, le complicó las cosas a la defensa rival.

Las “Ferroviarias” se beneficiaron de las suplentes y mostraron superioridad en el aspecto físico. Se cumplieron 16’ de la segunda etapa y el local liquidó el asunto con un remate fuerte de Joursín que tuvo una respuesta débil de la arquera y se metió. Posteriormente, la visita se quedó con diez por la expulsión de Micaela Cárcamo y en seguida Ferro puso el 3 a 0 con una gran jugada de Brenda Raín, quien dejó sola para convertir a Ornella Rivas.

…………..

Síntesis

Ferro 3 / Boxing 0

Ferro: Paula Gaitán, Yasmín Bonifacio, Nahiara Mera, Romina Alvarez, Tatiana Colisnechenco, Abi Silva, Morena Jiménez, Sofía Galván, Brenda Raín, Nahiara Andrade Campos y Azul Camaño. DT: Juan José Alvino.

Boxing (Río Gallegos): Silvana Dimitri, Nicole Caro, Yanina Aguilar, Danesa Navarro, Yamila Salcedo, María Vázquez, Patricia Acuña, Micaela Cárcamo, Josefina Ordoñez, Nathalie Parraga y Florencia Mac Lean. DT: Mauricio Fuhr.

Gol PT: Azul Camaño.

Goles ST: Ailén Joursín y Ornella Rivas.

Cambios: Ferro: Daniela Soto x Colisnechenco, Ailén Joursín x Andrade Campos, Lola Toledo x Mera, Ornella Rivas x Galván y Romina Villarroel x Camaño.

Boxing: Wanda Gómez x Parraga, Lorena Guerra x Acuña y Valeska Borden x Ordoñez.

Incidencias: A los 79’ se fue expulsada Micaela Cárcamo (BC) por doble amarilla.

Árbitros: Jonatan Galleguillo, Irene González y Juan Vallejo (Caleta Olivia).

Cancha: Ferro.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.