Será Boxing Club de Río Gallegos. El partido de ida se jugaría el 31 de este mes en la capital santacruceña.

Ferro femenino ya tiene rival para la 2ª ronda de la Copa Federal Regional

El club Altético Boxing Club de Río Gallegos salió segundo en el triangular de la Zona 4 y será el próximo rival del Club Deportivo Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia en la Copa Federal Regional Amateur Femenina. El “Albiverde” quedó detrás del Club Deportivo Hispano Americano, que terminó invicto y se medirá con Nocheros (Caleta Olivia), en el otro enfrentamiento del cuadro.

Cabe recordar que, La Maquinita obtuvo la primera colocación en la Zona 1 de la Región Patagónica gracias a la gran cantidad de goles que convirtió y tiene la ventaja deportiva, por lo que definirá de local. El primer encuentro se jugaría el 31 de agosto en la capital santacruceña y la vuelta iría el 7 de septiembre en “La Nueva Salitrera” de Km. 5.

Región Patagónica

Programa – Partidos de ida de la segunda ronda

Domingo 31 de agosto

- Boxing Club (Río Gallegos) vs Ferro (Comodoro Rivadavia)

- Nocheros (Caleta Olivia) vs Hispano Americano (Río Gallegos)

- Cruz del Sur (Bariloche) vs Pacífico (Neuquén)

- Deportivo Confluencia (Neuquén) vs Independiente (Trelew).