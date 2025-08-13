La profesora Majo Verdugo impartirá una capacitación de ritmos en Comodoro

El sábado 23 y domingo 24 de agosto se llevará a cabo una capacitación en ritmos con la profesora Majo Verdugo en las instalaciones del Club Huergo de Comodoro Rivadavia. La Urban Week estará destinada a profesores, instructores, técnicos y alumnos bajo la coordinación de la profesora Vanesa Velázquez.

La capacitación, enfocada en el reggaetón fusión, está diseñada para profesores, instructores, técnicos y alumnos de todos los niveles. Durante dos jornadas, con una duración aproximada de dos horas por clase, los participantes abordarán temas clave como los principios de la composición coreográfica, musicalidad y el uso del espacio escénico.

El evento se dividirá en dos sesiones, cada una con un enfoque distinto. El sábado 23 de agosto, la jornada estará dirigida a participantes de nivel intermedio y avanzado, mayores de 14 años. Se profundizará en aspectos teórico-prácticos relacionados con la planificación, el uso de recursos y la selección musical.

Mientras que el domingo 24 de agosto se ofrecerá una clase de coreografía de reggaetón fusión, abierta a todos los niveles y para mayores de 7 años.

Ambas clases se llevarán a cabo a partir de las 14:00 horas en las instalaciones del Club Huergo de Km 3 en Comodoro Rivadavia, ubicado en Avenida del Libertador 450.

La disertante, Majo Verdugo, es una destacada profesora de danzas jazz, especializada en ritmos urbanos. Cuenta con una vasta experiencia como jueza en torneos de danza urbanos nacionales e internacionales como el TIR (Torneo Internacional de Reggaetón), All Dance y Soul Dance, entre otros.

Para más información, los interesados la pueden contactar a través de mensaje privado en las redes sociales de Facebook e Instagram con el usuario Ale.v18, o de forma presencial en el Club Huergo. La profesora Vanesa Velázquez, referente de ritmos de la Dirección General de Deportes de Comodoro, estará disponible de lunes a viernes, en los horarios de 8:00 a 12:00h y de 17:00 a 20:00h, para brindar detalles sobre la inscripción y el desarrollo del evento.