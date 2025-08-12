Vélez rescató un valioso empate en Brasil

Igualó sin goles ante Fortaleza por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha se jugará dentro de una semana en Liniers.

Vélez Sarsfield empató este martes sin goles en su visita a Fortaleza de Brasil por uno de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Governador Plácido Castelo, tuvo el arbitraje del paraguayo Derlis López.

La revancha se jugará dentro de una semana en el ‘José Amalfitani’ de Liniers a partir de las 19.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto no estuvo fino en el juego, ya que tuvo pocas ideas y nulas ocasiones de gol, pero sacó un empate positivo para encarar la vuelta como local.

Vélez inició mejor en la primera etapa, con bastante juego en campo del conjunto brasileño pero muy discreto a la hora de romper el fondo y generar peligro, aunque sí tuvo algunos intentos en los que intervino muy bien el arquero que habitualmente es suplente, Helton Leite, para los locales.

No obstante, el equipo argentino se fue quedando en los minutos siguientes y el mediocampo de Fortaleza ganó terreno y ganó la pelota para meterse más en zona de la visita y así desordenar a Vélez, pero los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto estuvieron bien en defensa y frenaron cada intento.

Para el complemento, Fortaleza fue amplio dominador pero una tonta expulsión de Matheus Rossetto, quien había ingresado durante el segundo tiempo, debido a las constantes infracciones y dejó al elenco brasileño con diez futbolistas en los últimos minutos del partido.

Fortaleza no perdió en los cuatro partidos que disputó como local ante rivales argentinos en series eliminatorias de torneos CONMEBOL, con dos victorias (ambas por Sudamericana) y dos empates (Libertadores).

Además, esta fue la primera vez que uno de estos duelos finalizó sin goles, ya que en ninguno de los anteriores hubo una valla invicta para cualquiera de los dos lados.