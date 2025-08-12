Pesas: se viene el Torneo Central de la Liga Patagónica en el Club Huergo

Será este sábado y es clasificatorio al torneo Nacional que se desarrollará en noviembre próximo. Reunirá a todas las provincias de la Patagonia.

Este sábado se disputará el Torneo Central de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de Pesas, con la organización de la Escuela Municipal y el acompañamiento de Comodoro Deportes. Será en las canchas anexas del Club Huergo, reuniendo a atletas Sub-12 en adelante, de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, certamen clasificatorio al Torneo Nacional de noviembre.

El certamen será clasificatorio al Nacional de noviembre en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). El evento cuenta con la organización de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas, dirigida por la profesora Cinthia Cádiz, con el apoyo de Comodoro Deportes y la colaboración de Proyecto Puente.

“Este torneo se llama Torneo Central, porque reúne a todas las provincias de la Patagonia una vez al año. Durante el año realizamos torneos regionales, en los que no participan todas. Nos dividimos en Patagonia Sur y Patagonia Norte, para una mejor organización y menos traslados, ya que implica mucho esfuerzo económico”, explicó Cinthia Cádiz.

“En esta ocasión contaremos con las divisiones Sub-12 hasta Mayores. Sub-12 será en modalidad exhibición, no competitiva. Es competitivo a partir de Sub-15. Vendrán chicos que están en selección nacional, chicos que vienen a hacer su marca para buscar la clasificación al nacional. Chicos que viajarán a representar a sus provincias en los Evita, por lo cual este torneo también les sirve de preparación. Por todo esto habrá gran convocatoria de atletas”, comentó Cádiz.

“Para nosotros como anfitriones es el evento más importante del año en cuanto a organización, ya desde enero venimos coordinando con Comodoro Deportes y el resto de entrenadores de las provincias. Es mucha gente a la vez, espacios disponibles, alojamiento de tantos atletas. Vendrá aproximadamente un centenar de atletas, así que estamos ultimando detalles y esperando que llegue la fecha”, expresó.

“Contaremos con el apoyo de Proyecto Puente, que siempre nos colaboran en la realización de torneos. Nuestro sistema de competencia requiere pantallas, sonido, comunicación entre entrenadores, ellos nos ayudan con todo eso. Un gran agradecimiento a ellos, como así también a Comodoro Deportes que nos da todas las facilidades para poder desarrollar el evento”, agregó.

“Para nosotros se viene un calendario apretado, ahora se viene este torneo patagónico central, tenemos los Juegos JADAR en septiembre en Rosario, para Sub-17 en adelante, donde viajarán tres atletas de Comodoro, del 11 al 14 de septiembre”, adelantó la profesora Cinthia Cádiz, sobre sus atletas que irán a Rosario. Ellos son Pablo Tahir (Juvenil - M60), Tiziano Ramos (Cadete – M65), Nahuel Orellana (Mayor - M79).

“Tuvimos charla con el psicólogo deportivo de Comodoro Deportes, continuidad de actividades grupales que venimos haciendo, para también mantenernos fuertes como grupo. En octubre tendremos otro torneo provincial y en noviembre será el Nacional en el CeNARD de Buenos Aires. Estamos con la segunda etapa de competencias bien definidas, así que contentos, los chicos entrenando fuerte y tratando de mantener el enfoque y disfrutándolo”, cerró.