Gimnasia recibe este martes desde las 21 a La Fede Deportiva por la 9ª fecha de la fase regular del torneo Apertura de Primera división.

El clásico del básquet femenino se traslada al Socios Fundadores

Gimnasia y Esgrima recibirá este martes a La Fede Deportiva por la 9ª fecha de la fase regular del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama femenina.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y será controlado por Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

Por otra parte, este lunes en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, el local Petroquímica obtuvo un holgado éxito ante Náutico Rada Tilly a quien le ganó por 95-48.

Este miércoles, mientras tanto, se iniciarán los cuartos de final de Primera masculino, con el duelo entre Náutico Rada Tilly y Comisión de Actividades Infantiles.

El partido, que dará comienzo a las 21:30, se jugará en cancha del ‘Aurinegro’, y los jueces del partido serán Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

Panorama

LUNES 11

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 95 / Náutico Rada Tilly 48 (Primera Femenino)

MARTES 12

En el Socios Fundadores

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva.

Arbitros: Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Micaela Moncalieri.

MIERCOLES 13

En Náutico Rada Tilly – 4tos. de final

21:30 Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs Comisión Actividades Infantiles (*).

Arbitros: Rodrigo Reyes, Leandro Aguirre y Marcia Carrizo.

(*) Planilla oficial de la ACRB.