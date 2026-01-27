Ferro ganó, volvió a la punta y lidera con la "I"

Se impuso en el estadio Héctor Etchart 84-69 y cortó una racha de tres derrotas en fila. Así, alcanzó a Independiente de Oliva en lo más alto de la tabla.

La semana 16 de La Liga Nacional de Básquet 2025-2026 se cerró con dos partidos en los que compitieron tres de los mejores cuatro clubes de la primera rueda, los cuales jugarán próximamente la Copa Islas Malvinas, y el duelo estelar fue el de los punteros Ferro Carril Oeste y La Unión de Formosa que se quedó el equipo del barrio porteño de Caballito 84 a 69 en el estadio Héctor Etchart.

El equipo de Federico Fernández cortó una racha de tres caídas en fila y la última de ellas ante Platense 86 a 85, con la que había cedido el primer lugar, y ahora lo comparte con Independiente de Oliva. Ambos tienen un récord de 13 victorias y 6 derrotas, marca que mantuvo el equipo cordobés porque no tuvo actividad la última semana.

La Unión, por su parte, bajó hasta el cuarto puesto con 14-8. En su gira por Buenos Aires también cedió ante San Lorenzo 96 a 69 y ambas derrotas fueron aprovechadas por Obras, que este lunes venció de local a Racing de Chivilcoy 75 a 65 y se acomodó en el tercer lugar con 13-7.

En la Copa Islas Malvinas, Independiente se medirá con Obras mientras que La Unión hará lo propio frente a Ferro. El torneo que reúne a los cuatro mejores equipos de la primera mitad de la fase regular de la Liga Nacional se disputará el 1° y 2 de abril en una única sede.

El último campeón de la Liga Nacional, Boca Juniors, no levanta cabeza y marcha 12° con 10-10. El traspié más reciente fue en la Bombonerita vs Quimsa de Santiago del Estero 75-66. El combinado de Gonzalo Pérez lleva cuatro derrotas consecutivas y la última vez que ganó un juego en el certamen fue hace casi dos meses, el 6 de diciembre vs Argentino de Junín. El presente de la Fusión no es mucho más próspero y antes de visitar al “Xeneize” se quedó sin entrenador porque dejó el cargo Leandro Ramella. Su récord es de 11-10, de momento por debajo de las expectativas.

TOP 10 DE LA SEMANA 16

Resultados

Quimsa 64-79 San Martín.

Peñarol 77-73 Gimnasia.

Instituto 91-56 Argentino.

Ferro 85-86 Platense.

Peñarol 73-81 Obras.

Boca 71-74 Gimnasia.

San Lorenzo 84-70 La Unión.

Boca 66-75 Quimsa.

Obras 74-65 Racing.

Ferro 84-69 La Unión.

Quinteto ideal – Semana 16

Manuel Buendía - Atenas (1-0) 23 puntos, 5/7 triples y 7 rebotes.

Tyler Sabin - Obras Basket (1-0) 24 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

Tomás Monacchi - Instituto (1-0) 24 puntos, 8 rebotes y 31 valoración.

Leonardo Lema - Quimsa (1-1) 12,5 puntos, 11,5 rebotes y 21,5 de valoración.

Derrick Woods - Platense (1-0) 24 puntos, 12 rebotes y 27 de valoración.

Fixture de la semana 17

Martes 27/1 – 20:30: Platense vs Quimsa.

Martes 27/1 – 21:00 Gimnasia vs Independiente.

Miércoles 28/1 – 20:00 Obras vs La Unión.

Miércoles 28/1 – 21:00 San Martín vs Boca.

Jueves 29/1 – 20:30 San Lorenzo vs Independiente.

Viernes 30/1 – 20:30 Racing vs Olímpico.

Viernes 30/1 – 21:30 Regatas vs Boca.

Sábado 31/1 – 11:30 Instituto vs San Martín.

Sábado 31/1 – 21:00 Unión vs Oberá.

Domingo 1/2 – 20:30 Argentino vs Olímpico.

Domingo 1/2 – 21:05 Platense vs Obras.

Lunes 2/2 – 21:00 Atenas vs San Martín.

Lunes 2/2 – 21:30 La Unión vs Oberá.

Lunes 2/2 – 22:10 Quimsa vs Peñarol.