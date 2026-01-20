Ferro puso en jaque la punta de la LNB

El Verdolaga perdió ante San Lorenzo y Gimnasia, ambos de visitante, y dos equipos lo acechan: Independiente de Oliva y La Unión de Formosa.

Tras la semana número 15 de La Liga Nacional de Básquet 2025-2026, por primera vez hay lucha por el liderazgo de la tabla de posiciones y eso se debe a que Ferro Carril Oeste, líder indiscutido hasta hace siete días atrás, perdió dos juegos consecutivos, sufrió su cuarta caída en los últimos cinco encuentros y se le arrimaron dos equipos: Independiente de Oliva y La Unión de Formosa.

El Verdolaga padeció dos derrotas en fila por segunda vez en el torneo, aunque esta vez de visitante. La primera fue ante San Lorenzo, sin atenuantes, 96 a 69; y la siguiente frente a Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia 88 a 75. El conjunto dirigido por Federico Fernández quedó con un récord de 12 triunfos y 5 partidos perdidos y tiene por detrás, a apenas una victoria, a los formoseños de Guillermo Narvarte que sonrieron primero contra Platense 78 a 68 y después, en el cierre del período, ante Racing de Chivilcoy 90 a 78. Con una marca de 14 victorias y 6 caídas, tiene un porcentaje de 70% contra el 70,5% del elenco de barrio porteño de Caballito.

El tercero es Independiente de Oliva, con una campaña para encuadrar. Acumula seis alegrías en fila y las últimas fueron ante San Martín de Corrientes como visitante 68 a 67 tras ir perdiendo por más 10 puntos a falta de casi dos minutos; y Argentino 89 a 81.

Esos tres equipos y Obras (actualmente sexto con 11-7) son los que se clasificaron a la Copa Islas Malvinas por contar con el mejor récord al cierre de la primera rueda, es decir tras completarse 18 fechas. El evento se desarrollará en una única sede en dos jornadas consecutivas, con fecha y escenario a confirmar.

Regatas Corrientes y Oberá están, ahora, por encima de Tachero en la clasificación con una marca de 12 triunfos y 7 derrotas. En el Fantasma, que esta semana perdió con Olímpico 72 a 65 y le ganó a Quimsa 70 a 69 en su gira por Santiago del Estero, Nicolás Aguirre cumplió 800 partidos en la Liga Nacional, un número reservado para pocos.

…………….

Resultados de la semana 15

Oberá 72-74 Quimsa.

La Unión 78-68 Platense.

San Martín 67-68 Independiente.

Racing 85-91 Peñarol.

Olímpico 72-65 Regatas.

San Lorenzo 96-69 Ferro.

Unión 99-76 Atenas.

Independiente 89-81 Argentino.

Quimsa 69-70 Regatas.

Oberá 78-73 Racing.

Gimnasia 88-75 Ferro.

Olímpico 77-64 San Martín.

La Unión 90-78 Racing.

Unión 96-93 San Lorenzo.

Atenas 109-71 Argentino.

…………….

Quinteto ideal – Semana 15

Lucas Pérez - San Lorenzo (1-0) 17 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Brandon Robinson - Quimsa (1-1) 22,0 puntos, 5,5 rebotes y 22,0 de valoración.

Franco Vieta - Olímpico (3-0) 12,0 puntos, 6,7 rebotes y 2,7 recuperos.

Carlos Rivero - Gimnasia y Esgrima (1-0) 13 puntos, 15 rebotes y 24 valoración.

Agustin Caffaro - Independiente (2-0) 12,0 puntos, 10,0 rebotes y 18,5 de valoración.

Fixture de la semana 16

Martes 20/1 - 22:00 Quimsa vs San Martín.

Miércoles 21/1 – 21:00 Peñarol vs Gimnasia.

Miércoles 21/1 – 21:30 Instituto vs Argentino.

Jueves 22/1 – 22:10 Ferro vs Platense.

Viernes 23/1 – 21:00 Peñarol vs Obras.

Viernes 23/1 – 21:05 Boca vs Gimnasia.

Sábado 24/1 – 11:00 San Lorenzo vs La Unión.

Domingo 25/1 – 11:00 Boca vs Quimsa.

Lunes 26/1 – 20:00 Obras vs Racing.

Lunes 26/1 – 21:00 Ferro vs La Unión.