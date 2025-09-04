"Fiesta con 70 mujeres": la explosiva versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Un reconocido periodista español sorprendió al revelar detalles de la actitud del futbolista del Barcelona cuando la cantante regresó a la Argentina.

La eliminación de fotografías conjuntas en Instagram por parte de Lamine Yamal y Nicki Nicole ha intensificado los rumores sobre una posible ruptura, apenas trece días después de que ambos confirmaran públicamente su relación. Esta decisión ha generado una oleada de especulaciones y debates en redes sociales, donde la incertidumbre predomina entre seguidores y medios de comunicación. Incluso, las versiones de uno o más terceros en discordia.

El episodio que detonó la controversia fue la eliminación de todas las fotos en las que Lamine Yamal y Nicki Nicole posaban juntos. El futbolista no solo retiró estas imágenes, sino que también suprimió su foto de perfil, dejando únicamente su biografía con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”. Estas acciones fueron interpretadas por numerosos usuarios como señales de un distanciamiento, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de una ruptura.

En este contexto, Jordi Martin, el periodista y paparazzi español que informó en profundidad los detalles de la separación de Shakira y Gerard Piqué, dio una explosiva versión sobre las razones de la ruptura entre Yamal y la cantante argentina.

“Hace unos días nos enteramos que Nicki Nicole ya estaba conviviendo en la casa del futbolista en Barcelona. Pero es que la cantante se ha ido a la Argentina. ¿Y qué ha hecho el futbolista mientras la cantante se ha ido a la Argentina? Pues escaparse”, prologó el cronista en sus redes sociales.

“Escaparse con sus amiguitos a Sevilla, a Marbella, y disfrutar de la noche andaluza. ¿Qué hacen Lamine Yamal y sus amigos? Vuelven a contratar, a pedir, para esa fiesta privada a muchas chicas. Muchas, muchas chicas. Cuando digo muchas, es que yo he fotografiado a Lamine Yamal en fiestas con muchas chicas. La última vez que fotografié a Lamine Yamal en una de sus fiestas en Barcelona había 70 chicas. ¿Cómo le sentarán a Nicki Nicole todas estas informaciones?“, se preguntó Martin, y le adosó un condimento desconocido a la vertiginosa y popular novela.