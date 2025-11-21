Fin de semana cultural en Rada Tilly

Ricardo Toro, músico e ilustrador comodorense, presenta el sábado a las 21 horas en el Centro Cultural, su propuesta Refugio musical, un encuentro íntimo donde melodías sencillas se entrelazan con armonías inesperadas. Cada pieza es una invitación a detenerse, a escuchar lo que queda dentro cuando el mundo se vuelve ruidoso, su obra combina la formación clásica con una sensibilidad contemporánea. Su trayectoria, nutrida por maestros de la Universidad Nacional de Cuyo y por diversos proyectos artísticos, lo ha convertido en una figura singular de la escena musical argentina y latinoamericana.

El fin de semana largo se despide el lunes 24, con entrada libre y gratuita, la profesora Bárbara Pedraza, dará una clase de salsa, merengue y bachata. Será un encuentro de salsa y música del Caribe, al que estará invitado el grupo Cocktail Trío.

También es una oportunidad para visitar la muestra El Pintor en el medio del río, del artista Páez Vilaró, que está abierta al público de martes a viernes de 10 a 13 horas y de martes a domingo de 18 a 20 horas en el Centro Cultural.