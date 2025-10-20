Fingió ser ciego durante 50 años para cobrar una pensión

El hombre de 70 años fue denunciado por estafa. La investigación reveló cómo constataron que la ceguera era falsa.

Un increíble caso de fraude fue descubierto luego de un largo tiempo. Un hombre de 70 años fue acusado de simular ser ciego durante medio siglo para recibir una pensión por discapacidad. Las autoridades detectaron la mentira durante una verificación domiciliaria, cuando un detalle en su vivienda reveló que en realidad veía con normalidad. Ahora deberá enfrentar cargos por estafa al Estado.

El caso ocurrió en Vicenza, Italia. Ante la sospecha, iniciaron una investigación en la que constataron que la ceguera era falsa. Ahora, el hombre deberá afrontar una causa judicial en su contra.

Según informó el medio Corriere Adriatico, el hombre recibió una subvención económica del Estado desde 1972. En total, fueron más de 50 años en los que engañó a las autoridades para recibir dinero mensual.

Así descubrieron al falso ciego

Durante el control de rutina, las autoridades notaron que el acusado manipulaba instrumentos de jardinería que eran altamente peligrosos si no se los usaba con cierta precisión.

Una vez instalada la sospecha, decidieron montar vigilancia cerca de su casa para observar la rutina diaria del hombre. En el operativo, la Policía Financiera lo filmó caminando por las calles, realizando tareas de jardinería con las herramientas peligrosas y seleccionando personalmente los productos que necesitaba dentro de un supermercado.

Tras analizar las pruebas, consideraron que eran lo suficientemente contundentes para demostrar que su ceguera era falsa. Finalmente, se lo acusó de fraude al estado y se determinó que en los más de 50 años que recibió la pensión, la cifra de estafa supera los 200 mil euros.

Ahora, el caso quedó a cargo de la Fiscalía de Vicenza y el hombre, cuya identidad no trascendió, será procesado en los próximos días.