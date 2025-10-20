Lo dijo Pablo Laurta al llegar a Córdoba. “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”, añadió el imputado por un doble femicidio y el asesinato de un remisero.

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, dijo Pablo Laurta, imputado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, al llegar a la Jefatura Policial de Córdoba. “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”, agregó después. Fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú hasta la ciudad de Córdoba en un operativo conjunto de fuerzas de seguridad.

Laurta ingresó con casco y chaleco antibalas rodeado de fuerzas de seguridad al primer piso de la Jefatura Policial. Habló, una vez más, con los periodistas antes de entrar en la oficina donde fue sometido a una revisación médica, constatación de datos y toma de fotografías.

Antes de la frase “hice lo necesario para rescatar a mi hijo” insistió en que sus dos víctimas tenían una denuncia por explotación infantil. Aunque varios periodistas le preguntaron dónde había enterrado al chofer, no hizo ningún comentario sobre el tema.

El operativo de traslado comenzó el domingo por la noche, cuando una comisión policial cordobesa partió cerca de las 22.30 desde Entre Ríos. Laurta había permanecido unas 72 horas en una celda individual de contención, bajo estricta custodia por riesgo de que atentara contra su vida.

Desde Entre Ríos, el operativo de traslado incluyó patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba.

En Entre Ríos fue imputado por el asesinato del chofer Palacio, según informó la fiscal Daniela Montagnie. La funcionaria confirmó que el acusado “está lúcido y consciente de sus actos”, lo que ratifica su imputabilidad.

Lo esperaron en Córdoba el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez y otras autoridades. El Servicio Penitenciario es el encargado del trasladado a la cárcel de Cruz del Eje, a un pabellón de máxima seguridad y a donde afrontará una segunda prisión preventiva por el doble femicidio.

“En Córdoba, Laurta será juzgado por el doble homicidio; una vez terminado ese proceso, en Entre Ríos afrontará otro por el crimen del chofer de la aplicación que lo traía a esta ciudad y al que asesinó”, explicaron las fuentes consultadas por La Nación.

En paralelo, el hijo de Laurta y su víctima, Giardina, está viviendo con un matrimonio que lo conocía porque eran amigos de Zamudio. Ellos y su maestra de jardín de infantes se presentaron en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para ofrecerse a colaborar y ayudar en la contención de la criatura. La decisión fue que estuviera con ellos hasta que se resuelva quién se hará cargo de la custodia definitiva.