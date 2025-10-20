La cantante frenó su show para condenar los recientes casos de violencia machista y femicidios, y cuestionó a la ministra de Seguridad por sus recientes dichos.

Lali Espósito cruzó en su show a Bullrich por la "aberración" que dijo contra el feminismo

La cantante y actriz Lali Espósito utilizó el escenario de su reciente concierto en Neuquén para emitir una fuerte condena contra la violencia de género y, de manera directa, responder a las repudiables declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien esta semana se refirió al feminismo en términos de "revancha".

Antes de interpretar su canción "Soy", Lali interrumpió el show para expresar su dolor ante la noticia de un reciente femicidio, haciendo un crudo llamado de atención a la sociedad.

"Fue brutalmente asesinada, como sucede en nuestro país, porque estamos un poco acostumbrando a la violencia. A mí me da pánico el dato de que cada 35 horas muere una mujer en Argentina en manos de la violencia machista. Es un dato que nos debería importar todo lo otro un carajo. Esto es un problema de todos, ¿no?", lamentó la artista.

El mensaje de Lali escaló al apuntar directamente al discurso emitido desde las esferas del poder. La artista calificó como una "aberración" que se minimice el asesinato de mujeres, en relación a las recientes declaraciones de Bullrich.

"Me parece que no hay nada más peligroso que desde el poder, desde el Estado, se lo llame revancha a los asesinatos de las mujeres. Me parece una aberración", sostuvo la artista.

La declaración de la cantante se produce en un contexto de tensión, luego de que la ministra de Seguridad criticara el movimiento feminista en la semana, generando un amplio debate en redes sociales y en el ámbito político.

“El desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”, dijo la titular de la cartera durante un programa de Carajo.

De esta manea, Lali cerró su emotiva introducción dedicando su canción "Soy" a las víctimas de femicidio. "Quería hacer esta introducción para esta canción que no solo es celebración, sino que pide por que vivamos tranquilos, que seamos quienes queremos ser. Esta canción se llama 'Soy'", indicó.

"Que hoy estamos para celebrar y para todos los que lamentablemente no están más. Por culpa de un sistema de mierda que nos niega justicia y libertad. Muchas gracias", concluyó Espósito en un fragmento de su concierto que no tardó en volverse viral.