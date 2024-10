Flor de la V se cansó y disparó contra TN

La tensión en torno a la familia del reconocido periodista Jorge Lanata parece estar lejos de resolverse, y el conflicto ha captado la atención de los medios de espectáculos.

En el centro de la tormenta se encuentran sus hijas, Bárbara y Lola, quienes la semana pasada hicieron una presentación judicial, generando un revuelo que parece no tener fin. La otra gran protagonista es la actual esposa de Lanata, Elba Marcovecchio, quien, lejos de quedarse de brazos cruzados, estaría evaluando tomar medidas legales en respuesta a lo sucedido. La situación, que ya había acaparado los titulares, se volvió aún más explosiva tras las recientes declaraciones hechas en el programa Intrusos.

Durante la emisión de Intrusos, la siempre filosa Marcela Tauro arrojó un dato que dejó a todos sorprendidos. Según lo revelado por Guido Záffora, Elba Marcovecchio estaría considerando la posibilidad de invocar la figura de violencia mediática contra las hijas de Lanata. Este término legal, que se refiere a los efectos nocivos que pueden tener ciertos mensajes difundidos por los medios de comunicación, sería el eje central de la estrategia de Marcovecchio para defenderse del embate mediático que ha generado la presentación judicial de Bárbara y Lola. Pero la cosa no queda solo en ellas: Marcovecchio también tendría en la mira a varios periodistas y programas de televisión que cubrieron la noticia.

Esta revelación desató un encendido debate en el programa. Pampito, uno de los panelistas, se mostró sorprendido ante la posibilidad de que las hijas de Lanata pudieran ser acusadas de violencia mediática, y cuestionó: “Pero si ellas no hablaron en televisión”. Sin embargo, Marcela Tauro fue rápida para responder, aportando un dato clave: “Porque las chicas le escribieron a determinados periodistas o decían eso”, haciendo referencia a la forma en que Bárbara y Lola podrían haber influido en cómo se presentó el conflicto en los medios. Este punto resultó fundamental para entender por qué Marcovecchio podría estar considerando acciones legales, no solo contra las hijas de Lanata, sino también contra algunos comunicadores.

En medio de la acalorada conversación, Flor de la V, conductora del programa, no se quedó al margen y ofreció su opinión sobre el delicado tema. “Lo que pasa es que se dijeron cosas fuertes, una cosa es mostrar una noticia y otra es adjetivar, yo creo que van a eso”, expresó la conductora, marcando una diferencia importante entre la mera cobertura de los hechos y la forma en que algunos medios habrían manejado la noticia, posiblemente de manera sensacionalista o tendenciosa.

Pero Flor no se limitó a ese comentario. En un movimiento inesperado, lanzó una dura crítica contra el canal de noticias TN, que, según sus palabras, habría dejado de lado su enfoque habitual para adentrarse en el terreno de los espectáculos. “Yo me enteré de todo porque estuve mirando TN. Porque ahora no hace más noticias, hacen espectáculos, es TN espectáculos”, dijo sin filtro. Y no se quedó ahí: la conductora añadió que, en su opinión, el canal habría dedicado demasiado tiempo a este escándalo familiar, dejando de lado otros temas más importantes.