Flor Peña contó cómo cambió su vida con los ajustes del Gobierno

De la misma forma que sucedió con Pablo Echarri hace unos pocos días, ahora fue Flor Peña quien habló de los diferentes cambios que ha tenido que hacer dentro de su economía a raíz de la crisis que se vive en la Argentina. Explicó cuánto tuvo que modificar de su rutina con los aumentos de las tarifas de los servicios y sorprendió.

En la actualidad, Flor Peña atraviesa un momento profesional de excelencia siendo protagonista de la obra musical Mamma Mía!. Sin embargo, a pesar de este buen presente, habló con TN Show para detallar cómo debió recortar sus gastos por el ajuste económico que llevó adelante el Gobierno de Javier Milei.

Sabido es que diferentes actores han manifestado públicamente sus banderas y colores políticos. Por ello han recibido tantas críticas como apoyo, y en el caso de la actriz de Casados con hijos es sabida su defensa e ideología a favor del kirchnerismo.

“Tuve que cambiar millones de hábitos que tienen que ver con lo cotidiano: estar más atentos al gasto de la luz, estar más atentos a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana... no conozco a nadie que no se haya ajustado”, comenzó explicando la artista.

Teniendo en cuenta su postura política, es entendible también que se exprese tan crítica sobre la actualidad del país. No obstante, aclaró que ella y su familia se encuentran en una posición privilegiada en comparación a otras personas, motivo por el cual no siente estar en condiciones de hacer reclamos.

"Tengo una mirada colectiva sobre la vida. No podría salir a quejarme porque yo tengo una realidad... si bien yo soy una laburante y no tengo comprado nada, eh, no es que yo soy una millonaria que te diga ‘yo estoy parada’. No, no. Yo soy una laburante, no estoy parada para nada", detalló.

"Pero sí sé que hay gente que la está pasando muy, muy mal, y ese pasarla muy mal tiene que ver con no tener ni siquiera para comer; entonces no quisiera ser yo el centro de atención diciendo ‘me tuve que ajustar en esto y lo otro’ y quejándome de eso porque me parece que en este momento la empatía es tratar de ver cómo colectivamente nos ayudamos", agregó.

Luego deslizó hacer algunas tareas solidarias que no quiso profundizar: "Yo hago un montón de cosas que no importa... nadie sabe y tampoco tengo ganas de contarlas, pero que tienen que ver con mirar realidades que no tienen que ver con la mía y tender puentes, intentar dar una mano con gente que no tiene lo básico".

Y sentenció: "Me da tristeza que todavía no hayamos podido como país lograr que la gente, por lo menos, no se muera de hambre. Después bueno, hay realidades y realidades, pero que la gente no se muera de hambre y tenga un lugar para comer, y tenga un lugar donde vivir, y tenga un techo... me parece que esas son las cosas que me encantaría que sucedan en la Argentina. Es algo que me haría bien en este pensamiento colectivo que tengo de intentar pensar en igualdad, siempre pensar en igualdad".