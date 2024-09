Flor Peña se cansó y les respondió a Iglesias y Latorre

Flor Peña es una actriz conocida y bien valorada en el mundo del espectáculo argentino, pero más allá de su fama por su talento en el arte escénico, es también muy reconocido por su dura y fuerte personalidad, siendo una persona frontal que no teme en hablar o responderle a quien sea que se cruce con ella.

En este caso se plantó contra dos pesos pesadas de los medios de comunicación argentinos de farándula, como lo son las panelistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM), el programa de América TV, Yanina Latorre y Fernanda Iglesias.

Mientras se prepara para conducir la nueva edición de Cantando 2024, Flor Peña habló de su nuevo rol y también se tomó el tiempo para responderles a Yanina Latorre y a Fernanda Iglesias por sus críticas con respecto a su talento como conductora.

Durante la última emisión de LAM, Flor fue consultada sobre su rol de conductora en el reality que comenzará este lunes y sobre quienes la cuestionaron: “Es un formato que me divierte mucho, fui participante en el Bailando y fui jurado”.

“Tengo el nervio de ser la conductora de un formato en el que tenés que estar muy atenta a todas las energías, el jurado por un lado, lo que sucede detrás de cámara, los participantes. Hay una sucesión de cosas que después las iré encontrando”.

“Esto es algo muy distinto a todo, me encanta como desafío y me parece que voy a crecer mucho como conductora. Lo estoy encarando no de un lugar de ‘yo sé hacerlo’ sino de a ver qué le puedo imprimir yo y qué me va a dar este formato para que yo crezca”, dijo en América TV.

Cuando el notero le consultó si se bancaría las críticas, la actriz dijo: “¿A vos te parece que yo no me he bancado cada cosa? Yo creo que el juego mediático me lo re contra mil banco, pero lo que no me banco es la mentira, mentir para perjudicarme”.

Además, la artista aclaró que no tiene problemas si opinan sobre su personalidad o sobre su cuerpo: “No me importa nada porque yo soy la que soy y llegué hasta acá no escuchando todos esos comentarios”, resaltó con alegría.

“Yo no hablo de los demás, yo hago y siempre va a haber alguien que habla de los que hacen. Yo estoy del lado de las que hacen y hay otras que están del lado de las que dicen y no tengo ningún problema en que no les gusten lo que hago”, dijo en referencia a las opiniones de Fernanda Iglesias y Yanina Latorre.

“Por suerte hay mucha gente que le gusta lo que hago, sino no llenaría los teatros y no estaría después de 43 años en este lugar porque no es tan difícil llegar, es difícil sostenerse”, aclaró sobre su trayectoria de años.