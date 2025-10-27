El argentino derrotó al bosnio Damir Dzumhur, mientras que su compatriota Sebastián Báez cayó ante el británico Cameron Norrie.

Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el Masters 1.000 de París

El tenista argentino Francisco Cerúndolo debutó este lunes con victoria en el último Masters 1.000 del año, el de París bajo techo, al imponerse al bosnio Damir Dzumhur, 6-3 y 6-3, mientras su compatriota Sebastián Báez perdió frente al británico Cameron Norrie, 6-3 y 6-4.

Cerúndolo, 21 del ránking, se mostró muy sólido en la nueva pista de La Defense, en la número 2, donde tuvo lugar el duelo contra el 68 del mundo, en el que el de Buenos Aires consiguió hasta 27 puntos ganadores, para derrotar a su rival en 1 hora y 16 minutos.

Su siguiente rival será el serbio Miomir Kecmanovic, que venció al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 4-6, 6-1 y 6-7.

Baez, por su parte, no pudo superar a Norrie en la cancha número 2. El premio para el británico será medirse este martes ante español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y uno de los principales favoritos del último Masters 1.000 del año.