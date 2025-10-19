Franco Colapinto finalizó 17º en Estados Unidos

El piloto argentino, con Alpine, pudo terminar las 56 vueltas del Gran Premio de la Fórmula 1 que se corrió en el circuito de Austin.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, terminó este domingo en el 17º puesto durante el Gran Premio de Estados Unidos, 19ª fecha de la temporada de Fórmula 1 que se corrió a 56 vueltas en el Circuito de las Américas, en Austin.

La largada no fue favorable para el piralense: perdió dos posiciones y cayó al 17º. Poco después se recuperó con un sobrepaso a Esteban Ocon en la curva 12, aunque rápidamente quedó a merced de Lance Stroll y de otros rivales que lo relegaron a la parte baja de la grilla.

En la parada en boxes, Colapinto salió último y se mantuvo gran parte de la carrera en esa zona, defendiéndose como pudo de los ataques de sus perseguidores. Alpine nunca encontró velocidad y sus dos pilotos sufrieron la degradación de neumáticos.

En las últimas vueltas, Colapinto estaba detrás de Gasly, pero desde boxes les pidieron mantener posiciones para evitar riesgos. El argentino, sin embargo, atacó en la curva 1 de la vuelta 54 y adelantó al francés. Así, terminó en el 17° puesto, mientras que su compañero cayó al 19° tras ser superado por otros rivales.

El gesto de Colapinto mostró carácter y ambición, aunque abrió interrogantes sobre la relación interna en Alpine, que atraviesa una temporada difícil y sin resultados competitivos.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, dominó la carrera desde la pole position, liderando todas las vueltas para seguir recortando la ventaja de Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos.

Piastri, de McLaren, terminó quinto, mientras que su compañero de equipo y rival más cercano, Lando Norris, fue segundo después de pasar a Charles Leclerc, de Ferrari, a cinco vueltas de la bandera a cuadros.

Piastri aventaja ahora a Norris por 14 puntos a falta de cinco carreras y dos sprints para el final de la temporada, mientras que Verstappen recortó su distancia con el australiano a 40 unidades después de estar 104 por detrás a finales de agosto-

Norris perdió el segundo lugar ante Leclerc, con neumáticos blandos más rápidos pero menos duraderos, y luego tardó 21 vueltas en encontrar la manera de volver a superarlo mientras el monegasco daba una clase magistral de defensa.

Lewis Hamilton fue cuarto con Ferrari, con Piastri a 1,1 segundos detrás, y George Russell tomando la bandera a cuadros en sexto lugar para Mercedes.

Yuki Tsunoda, de Red Bull, terminó séptimo, por delante de Nico Hulkenberg, de Sauber, y Oliver Bearman, de Haas. Fernando Alonso se llevó un nuevo punto para Aston Martin.