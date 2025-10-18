Franco Colapinto larga 15º el Gran Premio de EE.UU.

El argentino en la primera etapa de la qualy había quedado 16°, pero Alex Albon pasó los límites de la pista y le permitió avanzar a la siguiente fase y subió una posición.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde lsa 15ª posición cuando se corra en el circuito de Austin, el Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1.

En la Q1, el piloto pilarense logró pasar con lo justo en el 15° puesto, gracias a que le eliminaron el tiempo a Alex Albon por exceder los límites de pista. Su mejor giro fue de 1:34.039, que lo dejó en el límite para ingresar a la Q2.

Ya en la Q2, Colapinto abortó dos intentos por falta de control y serios problemas de tracción. Finalmente, cerró con 1:34.044, insuficiente para superar el corte. Su compañero Pierre Gasly también quedó eliminado en el 14° lugar, confirmando el mal rendimiento del equipo Alpine.

El gran dominador fue Max Verstappen (Red Bull), que se quedó con la pole position con un tiempo de 1:32.510, superando a Lando Norris (McLaren) y a Charles Leclerc (Ferrari), quienes completaron el top 3 de la clasificación en Austin.

El Gran Premio de Estados Unidos, 19ª fecha de la temporada, se correrá este domingo a partir de las 16 a 56 vueltas en el cicuito de las Américas, en Austin y con transmisión de Fox Sports y la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.