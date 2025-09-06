Franco Colapinto larga 18º en Monza

El piloto argentino, con Alpine, quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Italia. El más veloz fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Franco Colapinto (Alpine) no pudo pasar a la Q2 y largará en el puesto 18º el Gran Premio de Italia que se correrá este domingo en el Autódromo Nazionale de Monza. En una prueba muy disputada, el piloto argentino se ubicó a 0’578/1000 del mejor tiempo. Aunque mejoró su tiempo respecto de la prueba de la mañana, cuando quedó 14º, no fue suficiente para entrar entre los 15 primeros.

Colapinto registró una vuelta rápida de 1’19”992/ 1000, terminando incluso por encima de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 155 milésimas de la clasificación a Q2.

“Fue una clasificación increíblemente ajustada. Creo que estuve a cinco décimas del primero y cuando estás tan cerca decís: 'podríamos haber pasado mejorando un par de cosas'", sostuvo Colapinto. Más allá del resultado, señaló que el balance es positivo en este sábado: "Fue un buen día para mi. En la FP3 me sentí cómodo con el auto, aunque en la qualy dimos un paso atrás".

En una cerrada definición de la qualy, el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que fue el más veloz en toda la tanda y de la historia del circuito, tuvo a Lando Norris como rival en los minutos finales, porque el piloto de McLaren hizo provisoriamente la pole, pero en la vuelta de cierre, el neerlandés volvió a superarse para alcanzar el 1 del sábado escoltado por los dos pilotos que pelean el campeonato: Lando Norris y Oscar Piastri.

La carrera principal del Gran Premio de Italia se disputará este domingo a las 10 (hora de Argentina) a 53 vueltas y con transmisión de la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.