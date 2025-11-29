Franco Colapinto larga desde el fondo en Qatar

El piloto argentino, con Alpine, quedó afuera en la Q1, durante la clasificación de la Fórmula 1 que tuvo como el más veloz al australiano Oscar Piastri.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, no pudo superar la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y este domingo, largará desde el 20º puesto, es decir el último lugar.

La falta de adherencia del A525 fue un problema desde el inicio de la actividad en el Circuito Internacional de Lusail y volvió a complicarlo en la tanda de este sábado, en la que no pudo completar ninguna vuelta rápida para ilusionarse con una mejor posición de salida.

En unos de sus giros, el piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, se montó sobre un piano reductor y raspó el piso del auto, lo que le quitó carga aerodinámica para poder desarrollar la velocidad necesaria.

Por su parte, el australiano Oscar Piastri tuvo un día perfecto: ganó el sprint y después conquistó la pole para este domingo, por delante de su compañero Lando Norris. Así, McLaren tendrá a sus dos autos en la primera fila.

El neerlandés Max Verstappen estará detrás de ellos, como sucede en el campeonato de pilotos.

Los McLaren estarán adelante, con Verstappen y Russell detrás de ellos. El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, clasificó 9° por delante del monegasco Charles Leclerc (10°).

El Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, se correrá este domingo desde las 13 -hora de Argentina- con transmisión de Fox Sports y la plataforma de Disney+ Premium de la señal de ESPN.