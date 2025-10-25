Franco Colapinto larga último en el Gran Premio de México

El piloto argentino, con Alpine, quedó 20º en la clasificación de la F-1 que se desarrolló en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde el 20º puesto cuando se corra en el autódromo Hermanos Rodríguez, el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Con la necesidad de un cambio del motor en el flojo auto de Alpine, el piloto argentino marcó un tiempo de 1:17.670. En uno de los últimos intentos de la vuelta rápida, el piraltense tuvo un error que tuvo una sorprendente reacción de Flavio Biatore.

Luego de una buena práctica 1 durante el viernes, ya en la segunda tuvo un nivel más bajo donde salió 18° mientras que en el último entrenamiento de este sábado finalizó 19°. Ahora ocupó el último lugar y quedó eliminado junto a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El francés finalizó en el puesto 18 y le ganó por segunda clasificación consecutiva. En total Gasly lidera la tabla con 8 victorias frente a 5 derrotas contra el nacido en Pilar. Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Alexander Albon fueron los otros tres eliminados.

El corredor de Alpine fue claro al señalar los problemas que enfrenta con el monoplaza. “Tenemos que buscar, como siempre, esa última milésima y no sale. Hay que mejorar para mañana e intentar que sea un mejor día. Hoy es muy difíci, es un auto muy desconectado”, afirmó antre los micrófonos.

El argentino también admitió que el fin de semana no viene siendo fácil y que deberán trabajar a fondo para revertir la situación: “Para mañana hay que trabajar bastante pero bueno, es muy difícil. Está siendo un circuito y un fin de semana que no nos está cayendo bien, como la mayoría. Hay que laburar para mañana”.

A pesar del mal resultado, Colapinto se mostró esperanzado en poder mejorar durante la carrera del domingo, que se disputará desde las 17: “Es un auto muy duro que con cualquier bache pierde el grip. No fue una buena Qualy, tampoco las prácticas. Ojalá mañana podamos tener una buena carrera”, cerró.

Por su parte, Lando Norris hizo, casi sin querer, la vuelta perfecta y reafirmó su dominio en la clasificación, al apoderarse de la pole position, donde sus rivales por el campeonato, Oscar Piastri y Max Verstappen, tuvieron decepcionantes desempeños.

Norris se convirtió, con un tiempo de 1:15.586, en el primer McLaren en tener la posición de privilegio en México desde 1990, cuando Gerhard Berger lo hizo por delante de Riccardo Patrese y Ayrton Senna.

El Gran Premio de México, 20ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se correrá este domingo a partir de las 17, con transmisión de Fox Sports y de la plataforma Disney+ de ESPN.