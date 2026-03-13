Franco Colapinto largará 16º la carrera Sprint del GP de China

Será este sábado a partir de las 0. El británico George Russell, con Mercedes, se quedó con la “pole” en el autódromo de Shanghái.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este sábado desde el 16º puesto cuando se desarrolle la carrera Sprint, del Gran Premio de China de la Fórmula 1, que se disputará el domingo en el autódromo de Shanghái.

Si bien el rendimiento del nacido en Pilar todavía dista de las aspiraciones máximas de la escudería francesa, el avance a la segunda tanda de clasificación es un síntoma positivo en un circuito tan técnico como el de Shanghai.

Pese al avance, el joven piloto tomó nota de la distancia que aún lo separa de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés logró meterse de lleno en la pelea por los puntos y largará séptimo (1:33.495).

Franco, por su parte, avanzó al segundo corte con lo justo, a poco más de medio segundo de Gasly, y en la SQ2 quedó a 0.707 segundos de Isack Hadjar, quien marcó el límite para ingresar al Top 10.

La jornada volvió a ser propiedad exclusiva de Mercedes. El británico George Russell se quedó con la pole (1:31.520), seguido por su joven compañero, el italiano Andrea Antonelli. El podio de largada para el Sprint lo completará el británico Lando Norris con su McLaren.

La prueba se podrá ver a través de Fox Sports, como así también por la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN. Mientras que a partir de las 4, se realizará la clasificación.

El Gran Premio de China, segunda competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1, se correrá este domingo a las 4 (hora de Argentina).