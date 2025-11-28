Franco Colapinto largará último la carrera sprint del GP de Qatar

El piloto argentino, con Alpine, volvió a tener otro viernes para el olvido en la Fórmula 1.

Franco Colapinto, con Alpine, largará este sábado desde el 20º puesto cuando se desarrolle la prueba sprint del Gran Premio de Qatar, que se correrá este domingo, por la penúltima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

En una jornada negativa para Alpine, el joven piloto argentino no tuvo suficiente ritmo y quedó eliminado con el peor tiempo, dos décimas por detrás de su compañero Pierre Gasly, que se clasificó 19no.

El primer corte de la tanda también dejó en el camino a Lewis Hamilton (18vo.), Liam Lawson (17mo.) y Lance Stroll (16to.).

El británico Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Pilotos, se hizo del mejor tiempo con un registro de 1:20.956, por delante de Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull), los tres pilotos que luchan por el campeonato de la F1.

Norris necesita sumar dos puntos más que cada uno de ellos para coronar en Qatar su primer título del mundo en la categoría reina.

Este sábado tendrá la chance de comenzar a construir esa ventaja con la Sprint que largará a las 11 de Argentina con 19 vueltas por delante al trazado de Lusail.