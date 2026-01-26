Franco Colapinto probó el Alpine A526

El piloto argentino giró este lunes en el circuito de Barcelona-Catalunya con miras al inicio de la temporada de Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo este lunes su primer contacto oficial con el Alpine A526 en el circuito de Barcelona-Catalunya y, más allá del debut del piralense al volante del modelo 2026, el equipo dejó ver una solución técnica que no pasó inadvertida en el inicio de los ensayos.

Aunque las pruebas se desarrollan a puertas cerradas, algunas imágenes de la sesión matinal permitieron observar detalles aerodinámicos del monoplaza que Colapinto condujo en el trazado catalán. Se trató de la primera salida a pista del argentino con el nuevo auto, luego de que el francés Pierre Gasly fuera el encargado de manejarlo en un shakedown privado realizado días atrás en Silverstone, Inglaterra.

Lo que quedó claro es que el Alpine que se vio en Barcelona difiere en varios aspectos del presentado oficialmente el último viernes en el evento de lanzamiento del equipo, realizado en el puerto de la ciudad.

Este primer test en Barcelona marcó un paso importante para Colapinto, que comenzó a familiarizarse con el Alpine de nueva generación en un contexto controlado. Si bien se trata de una versión inicial del A526, desde el equipo esperan introducir evoluciones antes del arranque del campeonato 2026, que tendrá su primera cita en el Gran Premio de Australia.