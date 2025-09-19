Franco Colapinto quedó 20º en la segunda práctica de Azerbaiyán

El piloto argentino, con Alpine, tomó este viernes parte de las dos pruebas libres en el circuito de Bakú, con miras al Gran Premio de Fórmula 1.

Franco Colapinto, al comando de Alpine, quedó 20º durante la segunda prueba que la Fórmula 1 llevó a cabo este viernes en el autódromo de Bakú, escenario donde se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto argentino salió a la pista con el objetivo de mejorar la 19ª posición obtenida en la primera práctica libre. En su primera vuelta rápida con neumáticos blandos, el argentino se colocó provisoriamente en el 9° lugar con un tiempo de 1’44”996/1000.

En su segundo intento, logró mejorar su registro a 1’44”237/1000, marcando micro récords en el tercer sector y ascendiendo al 14° puesto. Tras esta primera tanda, el equipo ingresó el auto a boxes para realizar cambios en el setup del A525.

A pesar de esto, no pudo mantener un ritmo constante y en su siguiente intento solo bajó unas milésimas, con un 1’43”322/1000 que lo hizo descender al puesto 16. La suerte no estuvo de su lado en un último intento, cuando un leve toque con las barreras en el tercer sector arruinó una vuelta que venía muy bien.

Con poco más de 20 minutos para el final de la segunda práctica, el equipo Alpine decidió cambiar el plan de trabajo y enfocarse en la simulación de ritmo de carrera para el domingo.

Este cambio de estrategia, junto con el bajo rendimiento del auto, lo dejó en el fondo del clasificador, una situación que se ha vuelto común para el equipo esta temporada.

Los tiempos del piloto argentino en esta última parte de la sesión promediaron los 1’47”200, muy lejos de los registros de los demás equipos en la grilla. La combinación de la estrategia de Alpine y las limitaciones del A525 hacen que sea un desafío para Colapinto luchar por posiciones fuera del último puesto en lo que resta del fin de semana.

“Estamos muy, muy lejos”, afirmó en un breve contacto con la prensa tras concluir la actividad del viernes.

“No vi mucha mejora de la primera a la segunda práctica. Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches, un circuito callejero de tanta curva lenta en el que no estamos encontrando el balance”, añadió el piloto argentino en declaraciones a ESPN. Y continuó: “Creo que Pierre (Gasly, su compañero de equipo) hizo unos cambios que ayudaron un poco y mejoró un poquito. Hay que trabajar para mañana, pero está siendo un día difícil. Estamos muy, muy lejos. Así que… a laburar para mañana".

Por su parte, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) dominó los entrenamientos en el que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, marcó el segundo tiempo; y los pilotos de la 'Scuderia' le robaron el protagonismo a los dominantes McLaren, que habían sido los más rápidos en la sesión matinal.

Sir Lewis, de 40 años, el 'hombre récord' de la F1 -con 105 victorias y 104 'poles'- marcó la vuelta rápida en el ensayo vespertino, en el que se firmaron los mejores registros del día. En su intento bueno cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 41 segundos y 293 milésimas, solo 74 menos que Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro británico, George Russell (Mercedes), que, al igual que el resto, marcó su mejor crono con las gomas blandas y antes de que todos efectuasen simulación de carrera.