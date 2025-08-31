Franco Colapinto terminó 11º en Países Bajos

El piloto argentino, que largó desde el 16º puesto, pudo avanzar cinco lugares en el Gran Premio de Fórmula 1 corrido en Zandvoort y que ganó Oscar Piastri.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, terminó este domingo en el 11º puesto del Gran Premio de Países Bajos, que la Fórmula 1 desarrolló en el autódromo de Zandvoort.

La victoria quedó en poder del australiano Oscar Piastri (McLaren), quien dominó de principio a fin. El podio lo completaron el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el joven francés Isack Hadjar (RB).

La competencia no estuvo exenta de incidentes. El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fue el primer abandono tras perder el control en la vuelta 23. Más tarde, el español Carlos Sainz (Williams) recibió una sanción de diez segundos por un toque con el neozelandés Liam Lawson, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) protagonizó una maniobra polémica con el británico George Russell (Mercedes) antes de chocar con el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), lo que significó su abandono.

Colapinto, que había cedido posición con el francés Pierre Gasly por orden de equipo, mantuvo un ritmo constante en el pelotón medio.

El piloto de Pilar apostó a un stint largo con neumáticos duros y luego pasó a medios en la vuelta 58, aprovechando neutralizaciones y abandonos como el del británico Lando Norris (McLaren), quien sufrió problemas en la unidad de potencia.

El final mostró a Piastri consolidando la victoria frente al ataque de Verstappen, con Hadjar completando un podio inesperado. Para Colapinto, el puesto 11 significó quedar a las puertas de los puntos en su novena participación con Alpine, consolidando experiencia en una temporada cada vez más exigente.

Luego de la carrera, Colapinto afirmó: “Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo, siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros”, lamentó el joven piloto argentino.

La próxima competencia del campeonato mundial se correrá del 5 al 7 de septiembre con el Gran Premio de Italia que se desarrollará en el autódromo de Monza.

POSICIONES DEL CAMPEONATO. 1) Oscar Piastri 309 puntos, 2) Lando Norris 275, 3) Max Verstappen 205, 4) George Russell 184, 5) Charles Leclerc 151, 6) Lewis Hamilton 109, 7) Kimi Antonelli 64, 8) Alexander Albon 64, 9) Niki Külgenberg 37, 10) Isak Hadjar 37, 11) Lance Stroll 32, 12) Fernando Alonso 30, 13) Esteban Ocon 28, 14) Pierre Gasly 20, 15) Liam Lawson 20, 16) Oliver Bearman 16, 17) Carlos Sainz 16, 18) Gabriel Bortoleto 14, 19) Yuki Tsunoda 12, 20) Franco Colapinto 0 y 21) Jack Doohan 0.