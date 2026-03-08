Franco Colapinto terminó 14º el Gran Premio de Australia de F-1

El piloto argentino, con Alpine, fue penalizado con 10 segundos tras un error operativo de su equipo en la grilla del circuito de Melbourne. La carrera la ganó George Russell.

El argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el 14º puesto durante el Gran Premio de Australia, que la Fórmula 1 corrió a 58 vueltas en el circuito Albert Park, en Melbourne.

El joven piloto piralense, vio condicionadas sus chances por una penalización recibida en la largada de la carrera, a raíz de un error operativo de la escudería francesa.

El ganador de esta primera fecha de la temporada fue el británico George Russell (Mercedes), quien llegó escoltado por su compañero de equipo, el italiano Andrea Antonelli y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera empezó con un episodio que pudo haber terminado en abandono para el argentino. En el momento de la largada, el monoplaza del neozelandés Liam Lawson quedó prácticamente detenido en plena recta principal.

Colapinto reaccionó en una fracción de segundo y ejecutó un violento volantazo para evitar el choque. La maniobra fue tan ajustada que incluso sorprendió al ganador de la carrera, George Russell, quien luego reconoció el reflejo del argentino.

Ese movimiento fue considerado por muchos como una de las maniobras del día, ya que el margen para esquivar el auto fue mínimo y ocurrió justo en el momento más caótico de la carrera.

Sin embargo, el problema más serio para Colapinto no estuvo en la pista sino en la grilla de salida. Minutos antes de largar, un mecánico del equipo Alpine F1 Team empujó el auto número 43 hacia atrás porque había quedado levemente adelantado respecto a su cajón de partida. El inconveniente fue que el movimiento ocurrió cuando ya se había mostrado el cartel de 15 segundos para la largada, momento en el que los autos ya no pueden ser tocados por el equipo.

Los comisarios de la FIA consideraron que se trató de una infracción directa al reglamento y aplicaron una penalización obligatoria de stop and go, una de las sanciones más duras en carrera. La decisión obligó al argentino a pasar por boxes y permanecer detenido varios segundos, lo que lo hizo caer al último lugar cuando apenas se habían completado diez de las 58 vueltas.

La comunicación por radio dejó en evidencia la responsabilidad del equipo. El ingeniero de carrera Stuart Barlow le pidió disculpas inmediatamente al piloto y reconoció que el error había sido de Alpine.

A pesar de ese golpe temprano, Colapinto completó una carrera sólida desde lo técnico. Administró durante 48 vueltas los neumáticos duros y protagonizó una defensa muy firme frente al español Carlos Sainz en los tramos finales de la competencia. Finalmente cruzó la meta en el puesto 14 entre los 16 pilotos que lograron terminar la carrera.

El otro auto del equipo, conducido por Pierre Gasly, sí logró sumar puntos al terminar décimo, lo que dejó una sensación agridulce dentro de la escudería francesa.

La carrera también tuvo un comienzo accidentado antes incluso de la largada. El australiano Oscar Piastri sufrió un choque durante la vuelta de reconocimiento y quedó fuera de competencia antes de que se apagaran los semáforos, mientras que el alemán Nico Hülkenberg abandonó antes del inicio.

En la pelea por la victoria, Russell confirmó el gran momento de Mercedes y se quedó con el triunfo tras una intensa batalla inicial con Charles Leclerc. El equipo alemán completó un contundente 1-2 con el italiano Andrea Antonelli, mientras que Leclerc logró subirse al tercer escalón del podio por delante de su compañero Lewis Hamilton.

Ahora la atención se traslada a la próxima cita del calendario. Dentro de una semana la Fórmula 1 disputará el Gran Premio de China en el circuito de Shanghai International Circuit, donde Colapinto buscará revancha.