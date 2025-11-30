Franco Colapinto terminó 14º en Qatar

El piloto argentino, con Alpine, largó desde el pit lane y pudo avanzar algunos lugares en la carrera que ganó Max Verstappen. El título se define en Abu Dhabi.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el 14º lugar durante el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que se corrió en el Circuito Internacional de Lusail, y que tuvo como vencedor al neerlandés Max Verstappen.

La jornada no pudo arrancar peor para el piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, quien tras una jornada compleja de clasificación, en la que quedó en el puesto 20º, tuvo que penalizar cambios realizados en su auto, por lo que volvió a largar desde el pit lane, tal cual ocurrió en la carrera sprint del sábado.

La comunicación la dio el propio equipo Alpine, a través de sus redes sociales. Aunque no se dieron precisiones de los cambios que se realizaron sí se informa que el auto número 43 partiría desde los boxes por modificaciones realizadas en el parque cerrado, cuando no es posible hacerlo sin sanciones.

Tras el inicio atrasado, Colapinto pudo subir varias posiciones a partir del accidente que protagonizó su compañero Pierre Gasly, quien hizo trastabillar y descarrilar a Nico Hülkenberg. A partir de ese momento, el argentino saltó del lugar 20 al 18 y en las vueltas finales se consolidó en el puesto 16, tras el abandono de Oliver Bearman.

Para cerrar la actuación, Colapinto mantuvo un ritmo prolijo, y pudo aumentar la ventaja de sus inmediatos perseguidores. Tal es así, que subió al puesto 15°, tras superar a Esteban Ocon, antes de las últimas diez vueltas. En la vuelta 55 de 57, el argentino subió una posición más y terminó en el lugar 14°.

Por su parte, Max Verstappen se quedó con el triunfo para llevar una tensa lucha por el título a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi el próximo fin de semana.

Lando Norris, el líder del campeonato, hubiera asegurado su primer título de la F1 con una victoria, pero terminó en el cuarto lugar, mientras que Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren y rival por el título, se ubicó segundo.

Los tres contendientes al título han ganado siete carreras esta temporada. Verstappen busca su quinto título consecutivo de F1, mientras que Piastri y Norris persiguen el primero.

Norris aún puede convertirse en el primer piloto británico en ganar el campeonato desde que Lewis Hamilton aseguró el último de sus siete títulos en 2020.

Pero de llegar a Qatar con una ventaja de 24 puntos sobre ambos rivales, Norris ahora está 12 puntos por delante de Verstappen y 16 por encima de Piastri, quien cayó al tercer lugar en la clasificación general.

La Fórmula 1 ahora se prepara para su último capítulo del año. El Gran Premio de Abu Dhabi, el 7 de diciembre, definirá si Norris logra su primera corona o si Verstappen concreta una de sus remontadas más memorables. Piastri, aún con chances matemáticas, necesitará un milagro.