Franco Colapinto terminó 16º en el Gran Premio de México

El piloto argentino, con Alpine, terminó en esa posición, ya que se produjeron cuatro abandonos. La victoria fue para Lando Norris.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el 16º puesto durante la 20ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se corrió en el autódromo Hermanos Rodríguez, escenario del Gran Premio de México.

El inglés Lando Norris (McLaren) dominó de principio y se quedó con un triunfo vital: superó a su compañero Oscar Piastri (5°) y es el nuevo líder del Campeonato de Pilotos por un solo punto de diferencia. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completaron el podio.

El británico Oliver Bearman (Haas) consiguió un histórico resultado al finalizar cuarto.

Tanto Colapinto como el francés Pierre Gasly sufrieron notablemente el rendimiento del monoplaza A525. El argentino, que se tocó con Lance Stroll (Aston Martin) y realizó un trompo, estuvo prácticamente toda la carrera en el fondo de la grilla, al igual que Gasly. El pilarense largó desde el último puesto con neumáticos duros y completó un extenso stint antes parar en boxes y poner gomas blandas.

En el cierre de la carrera, Colapinto atacó a Gasly, aunque un Virtual Safety Car lo perjudicó en el momento en el que estaba por superar a su compañero. Cabe destacar que ambos finalizaron a más de 30 segundos del siguiente competidor.

Colapinto terminó en el 16º puesto ya que se produjeron los abandonos del neozelandés Liam Lawson, del alemán Nico Hülkemberg y de los españoles Fernando Alonso y por último Carlos Sainz.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil, en el histórico circuito de Interlagos. El trazado de San Pablo tendrá a la categoría del 7 al 9 de noviembre, en un fin de semana especial que tendrá carrera Sprint.