Franco Colapinto terminó 16º en Singapur

El argentino pudo finalizar por delante de Pierre Gasly. McLaren se aseguró un nuevo título del campeonato de Constructores. La victoria fue para George Russell.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, finalizó este domingo en el 16º puesto del Gran Premio de Singapur, que se corrió en el circuito urbano de Marina Bay, y que tuvo como ganador al británico George Russell.

El piralense largó desde el 16º puesto y rápidamente avanzó al 13°, gracias a una maniobra por el sector interno que recordó a su actuación del año pasado en el mismo trazado urbano. Se mantuvo competitivo detrás de Liam Lawson hasta que en la vuelta 15 ingresó a boxes para cambiar sus neumáticos blandos por medios.

La decisión, pensada para obtener ventaja por undercut, no resultó efectiva: si bien logró acercarse a sus rivales, las gomas amarillas perdieron rendimiento hacia el final y lo dejaron expuesto. Con un Alpine sin ritmo, Colapinto tuvo que defender su posición en los últimos giros, pero no pudo evitar ser superado y finalizó 16°. Su compañero, Pierre Gasly, terminó último.

“Fue una carrera muy frustrante, le pongo mucha garra pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto. No entiendo por qué vamos tan lento. Una carrera mala", expresó Colapinto.

Por su parte, George Russell fue el gran protagonista del domingo en Singapur. El británico de Mercedes lideró de punta a punta y logró una victoria contundente en el circuito callejero asiático. Max Verstappen, con una actuación sólida, terminó segundo y recortó puntos importantes en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

Mientras que Lando Norris y Oscar Piastri finalizaron tercero y cuarto respectivamente, lo que permitió que McLaren se coronara campeón del Campeonato de Constructores por segundo año consecutivo. El equipo británico había vuelto a ganar en 2024 tras 26 años de sequía, y en 2025 repitió la hazaña con seis carreras aún por disputar.

La próxima fecha de la temporada será el Gran Premio de los Estados Unidos, que se correrá el 19 de octubre en el Circuito de Las Américas, en la ciudad de Austin, Texas.