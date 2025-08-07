Franco Moroncini debuta en la Liga Juvenil Mundial de Karate

Tras hacer historia y consagrarse campeón sudamericano juvenil en Brasil, el comodorense afrontará este viernes un nuevo desafío internacional en México.

En el gimnasio Nuevo León de la ciudad de Monterrey se está disputando la Liga Juvenil Mundial (Youth League WKF K1), un importante torneo que organiza la Federación Mexicana de Karate (FEMEKA) y es avalado por la World Karate Federation (WKF).

La prestigiosa competencia reúne a deportistas de más de 46 países provenientes de los cinco continentes y se extenderá hasta el 11 de agosto.

En la localidad mexicana ya se encuentra Franco Moroncini, quien el mes pasado logró coronarse en el Campeonato Sudamericano de Karate en la categoría Juvenil en Recife y ahora afronta un nuevo desafío.

"Como a todas mis competencias, llego enfocado y esperando que se den las condiciones externas a mí para que se me dé un gran torneo. De mi parte cumplo con llegar al 100%, tanto en lo físico como técnicamente”, explicó Moroncini.

Y agregó que “desde el 4 de agosto que llegué a Monterrey estoy en fase de mantenimiento de prácticas, con dos trabajos diarios y esperando el debut que será el próximo viernes 8. Ya tuvimos la acreditación y pesaje, ahora solo resta esperar el sorteo de las llaves de competencias, por lo que seremos 45 competidores de 20 países, será una nueva experiencia en este camino que elegí”.

Cabe destacar que, los combates serán transmitidos en directo por el canal de YouTube FEMEKA (Federación Mexicana de Karate).

Para concluir, Franco Moroncini destacó a los que hacen posible continuar con su carrera deportiva: “Quiero agradecer a toda la gente que me acompaña y que me apoya en mi desarrollo deportivo. A la Escuela Mariano Moreno (Directivos y Profesores), al Ente Comodoro Deportes, a Chubut Deportes y a la Federación Chubutense de Karate-Do”.