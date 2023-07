Franco Rinaldi tuvo que renunciar a su candidatura

Franco Rinaldi finalmente renunció a su candidatura como cabeza de la lista de legisladores porteños. Lo hizo luego de sostenerse durante días con el apoyo del candidato a jefe de Gobierno, Jorge Macri, pese a sus declaraciones homofóbicas, racistas, clasistas, machistas y antisemitas (entre las que se encontraba llamar a este diario "Sinagoga/12"). "No quiero ser un estorbo para Jorge Macri", expresó en redes sociales y denunció que se lo "ataca injustamente". El sector de Martín Lousteau, que había pedido su apartamiento de la lista, se anotó una victoria con su caída y le señaló a Jorge Macri que lo sostuvo hasta el final. Su reemplazante será el legislador Facundo Del Gaiso, que responde a Elisa Carrió.

Rinaldi había sido impugnado por la lista de Lousteau (que lleva otra lista de Legisladores, con Graciela Ocaña a la cabeza) por sus declaraciones que atravesaban todos los tipos de discriminación. El candidato había ido acompañado a un programa de televisión para disculparse junto a Jorge Macri, que le aceptó las disculpas (no quedó claro en nombre de quién). Luego dijo que esas declaraciones habían sido un "stand up, un hecho artístico". Le siguieron declaraciones de todos los halcones del PRO en contra de la "cultura de la cancelación".

No obstante, con el pasar de los días seguían surgiendo videos y más videos donde Rinaldi emitía más contenido discriminatorio. Uno que circuló ayer, de evidente carácter antisemita, se refería a este diario como "Sinagoga/12". La frase concreta era: "Me parece que incluso alguna vez he visto alguna nota en el diario Sinagoga/12 al respecto, como le decía J.P. Kelly que a Página/12 le decía Sinagoga/12″. Guillermo Patricio Kelly, al que hace alusión, entre los años 1953 y 1955 participó de un movimiento filonazi llamado “Alianza Libertadora Nacionalista”. En otro video, insulta a la periodista Ingrid Beck y le dice: “Ingrid, ¿por qué no contás cuál es tu apellido?”, en alusión a que su apellido completo es judío.

Esto llevó a la reacción de la DAIA, que mantiene estrechos vínculos con el PRO y sin dudas le habrá hecho saber a sus dirigentes el malestar que les provocaba que siguiera Rinaldi al frente de la lista.

COMO FERNANDO NIEMBRO

En las filas de Lousteau, se anotaron una victoria al presentar la impugnación y conseguir que Jorge Macri perdiera a la cabeza de su lista. No tanto por los votos que le pudiera traer, sino porque queda en evidencia a quién habían elegido.

Desde la salida de Fernando Niembro por denuncias de presunta corrupción que no se caía un candidato PRO. Lousteau no solo acompañó la denuncia contra Rinaldi, sino que su esposa Carla Peterson se involucró y recibió una oleada de tweets de odio, que terminaron de hacerle borrar su declaración original.

Con la caída de Rinaldi, Lousteau aprovechó para enrostrarle a Jorge Macri cada segundo que lo sostuvo en el puesto: "Jorge Macri siempre consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico", le recordó.