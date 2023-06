Fue al hospital por un dolor de muelas y murió

No soportaba más el dolor de muelas y asistió al Hospital local para que le pongan una inyectable. Pero no sólo que los síntomas fueron empeorando, sino que luego falleció y su familia se queja de la atención médica. El confuso episodio que la justicia investiga ocurrió en Villa Regina, Río Negro.

"A las 4 de la mañana me llama mi mamá para ver si podía ir a ver a Diego a la casa, y cuando llego él estaba sentado en el piso y me decía ‘Aldi no me puedo mover, no siento las piernas ni los brazos’. Llamamos a la ambulancia y no vino. Entonces con mi papá lo cargamos en una reposera en la camioneta y lo llevamos a la guardia", comenzó narrando Aldana, hermano de la víctima.

Y agregó: "Recién estaban dignándose a salir los de la ambulancia. Él estuvo consciente en todo momento pero no se podía mover ni bajar".

Agregó en declaraciones periodísticas que en la tarde del miércoles, el joven de 23 años se había acercado al nosocomio a que le pongan una inyección a fin de calmar un fuerte dolor en una de sus muelas, pero que luego la situación se complicó y su hermano terminó con su cuerpo paralizado.

"En la guardia estuvo en observación, y con él estaba mi mamá hasta las 5. Pero luego a las 6 nos avisaron que había entrado en paro, y no nos decían nada más. Tocamos reiteradamente la puerta para que nos digan algo pero no tuvimos respuesta. Luego una médica nos dijo solamente ‘hicimos todo lo posible pero no superó el paro cardíaco’. Nunca nos explicaron su parálisis, ni nada de lo que pudo haberle pasado", se quejó en medio de su comprensible angustia. La víctima fue identificado como Diego Soto.

Ya interviene la justicia y les entregaron el cuerpo un par de días después: "Nosotros hicimos la denuncia, y pedimos la autopsia, que en un principio la médica no quería que la hagan, y nos decía que el Hospital no se iba a hacer cargo. El miércoles se lo llevaron y recién hoy llegó el cuerpo con la documentación a Roca. Hoy le hicieron la autopsia y en el transcurso de la tarde lo vamos a velar".

Fuente: La Mañana de Neuquén